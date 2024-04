Empresa patrocina o clube desde a temporada de 2015

Clube com mais títulos do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras vive uma de suas eras mais vitoriosas da história nos últimos anos, com os dois títulos da Libertadores em 2020 e 2021 sendo os principais títulos conquistados na chamada "Era Crefisa".

O nome "Era Crefisa" se dá pelo patrocínio master do clube, anunciado no início de 2015, pouco mais de um ano depois do retorno do Verdão à elite do futebol após o rebaixamento para a Série B de 2015. Desde então, a empresa que tem a atual presidente do clube Leila Pereira como dona, faz altos investimentos na equipe, que vem dando retorno dentro de campo, com títulos nacionais e internacionais.

Pensando nisso, a GOAL mostra abaixo todas as contratações do Palmeiras na Era Crefisa.

Mais artigos abaixo