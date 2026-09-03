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Top 10 2026-27 kitsGOAL / various
Renuka Odedra

Traduzido por

As 10 melhores camisas 1 de 2026-27 e onde comprá-las

SHOPPING

Classificando os uniformes mais estilosos para a nova temporada.

Uma nova temporada de futebol traz recomeços, grandes promessas e, mais importante, novos visuais. Para a campanha de 2026-27, as gigantes do material esportivo recorreram aos arquivos, encontrando um equilíbrio entre a nostalgia do fim dos anos 1980 e a precisão moderna dentro de campo.

A cultura das camisas de futebol já foi muito além dos dias de jogo; hoje, os uniformes principais têm tanto a ver com estilo urbano quanto com domínio ao longo dos 90 minutos.

Dos clássicos atemporais e minimalistas às releituras geométricas ousadas que geram debate, o uniforme principal de um clube segue sendo o maior símbolo de orgulho. GOAL reúne as melhores camisas principais lançadas nesta temporada pela Europa e além.

  • Liverpool 26/27 home kitadidas

    Liverpool

    A adidas não apenas marcou seu reencontro de alto perfil com o Liverpool, como também mandou um recado. Indo direto aos dias de glória de 1989 a 1991, isso não é apenas uma camisa: é uma afirmação cultural. O fundo vermelho-escuro, combinado com aquela sutil trama geométrica vintage, transmite luxo e estilo de rua, enquanto mantém intacta a herança de Anfield. É uma candidata instantânea a esgotar e uma verdadeira aula de narrativa de marca.




  • Barcelona 2026-27 home kit Nike

    Barcelona

    A Nike assumiu um risco enorme ao usar o projeto arquitetônico do renovado Spotify Camp Nou como inspiração para o design, e deu certo. A geometria estrutural incorporada diretamente às clássicas listras blaugrana dá a esta camisa uma textura absurda e uma profundidade visual impressionante. Ela tem um ar sob medida, moderno e inegavelmente sofisticado. É exatamente o tipo de uniforme que domina os guias de estilo à beira do campo e os fit checks do TikTok ao longo de todo o ano.



  • AC Milan home kit PUMA

    Milan

    A PUMA deixou de lado os floreios, parou de pensar demais no modelo e deu aos torcedores do Milan o que eles realmente queriam: pura realeza italiana. As listras vermelhas e pretas, ousadas e sem pedir desculpas, combinadas com detalhes em branco marcante, são atemporais. Some a isso o gráfico do escudo em selo de cera na nuca, e você tem um uniforme titular que transita sem esforço do gramado de San Siro para uma passarela da semana de moda.



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  • Aston Villa home kit 2026-27adidas

    Aston Villa

    Em meio a um mar de lançamentos com design excessivo, a reinvenção minimalista do Villa, inspirada nos anos 60, é um verdadeiro sopro de ar fresco. Ao abrir mão das cores secundárias em favor de um corpo grená rico e puro combinado com mangas azul-celeste, a adidas acertou em cheio na estética sob medida. A gola sutil com falsa carcela entrega um visual marcante e tradicional, provando que você não precisa de gráficos chamativos para entrar na lista dos mais bem vestidos.



  • London City Lionesses 2026-27 home kitNike

    London City Lionesses

    A Nike entendeu completamente a proposta aqui. Ao abrir mão dos modelos padrão por um padrão de diamante em linóleo entalhado à mão e incorporar a flor rosebay willowherb de Londres, esta não é apenas uma camisa esportiva, é uma obra de arte. A ousada combinação de cores "Hyperturq" faz desta uma das camisas mais empolgantes e culturalmente relevantes do futebol feminino. Você vai vê-la por toda parte em festivais e nas ruas da cidade.

  • Venezia home 2026-27 kitNOCTA

    Venezia

    O Venezia e a linha NOCTA, de Drake, continuam a reescrever as regras do merchandising de futebol. Sobre uma base elegante em preto fosco, com discretas listras em jacquard, a faixa dividida em verde e laranja no peito e a marca retrô em creme fazem desta uma peça digna de culto. É menos uma camisa de futebol e mais uma peça de moda de luxo que, por acaso, traz o escudo de um clube.


  • Orlando Pirates 2026-27 home kit adidas

    Orlando Pirates

    Orlando Pirates e adidas lançam de forma consistente alguns dos uniformes mais bonitos do futebol mundial, e a edição deste ano não é exceção. Misturando uma estética bruta e industrial com luxo metálico, os chevrons em cinza-escuro tonal contrastam fortemente com os detalhes em dourado metálico. É ousado, intimidador e facilmente um dos lançamentos mais estilosos de todo o ciclo 2026-27.


  • Augsburg 2026-27 home kit Mizuno

    Augsburgo

    A Mizuno segue, discretamente, produzindo verdadeiras joias, e a nova camisa 1 do Augsburg é a definição máxima de uma peça no estilo "se você sabe, você sabe". Feita sobre uma base creme off-white, com uma intrincada textura marmorizada em tom sobre tom que celebra as raízes romanas da cidade, ela esbanja elegância sutil. É sofisticada, discreta e certamente vai render acenos de aprovação e respeito dos verdadeiros conhecedores de camisas.


  • Atalanta 26-27 home kit New Balance

    Atalanta

    A New Balance assumiu o comando da Inter e imediatamente acertou em cheio. As listras verticais pretas e azuis, finas e marcantes, criam uma silhueta afiada, enquanto os refinados detalhes em dourado elevam toda a camisa. Ela atinge esse raro ponto de equilíbrio entre uma identidade intensa de dia de jogo e um estilo refinado e fácil de usar.



  • Hearts 2026-27 home kitHummel

    Hearts

    O Hearts reforça o orgulho local com uma camisa grená profunda que parece feita sob medida para os torcedores. O sutil padrão jacquard quadriculado, inspirado no icônico mosaico Heart of Midlothian na Royal Mile de Edimburgo, dá ao tecido uma profundidade incrível sob as luzes do estádio. Finalizada com punhos em branco vivo e uma gola V retrô clean, é a pura e despretensiosa tradição do futebol feita do jeito certo.