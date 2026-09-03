Uma nova temporada de futebol traz recomeços, grandes promessas e, mais importante, novos visuais. Para a campanha de 2026-27, as gigantes do material esportivo recorreram aos arquivos, encontrando um equilíbrio entre a nostalgia do fim dos anos 1980 e a precisão moderna dentro de campo.

A cultura das camisas de futebol já foi muito além dos dias de jogo; hoje, os uniformes principais têm tanto a ver com estilo urbano quanto com domínio ao longo dos 90 minutos.

Dos clássicos atemporais e minimalistas às releituras geométricas ousadas que geram debate, o uniforme principal de um clube segue sendo o maior símbolo de orgulho. GOAL reúne as melhores camisas principais lançadas nesta temporada pela Europa e além.