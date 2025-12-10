+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
FBL-CAF-C1-SUNDOWNS-PYRAMIDSAFP
Felipe Proença

Os artilheiros da Copa Intercontinental de 2025

Veja quem são os jogadores que balançaram as redes nesta edição do torneio organizado pela Fifa

Reunindo representantes dos cinco continentes do planeta, a Copa Intercontinental desperta interesse de todos os times que a disputam, já que o troféu de campeão é uma conquista relevante, especialmente para os clubes de fora da Europa.

No entanto, além da busca pelo título do torneio organizado pela Fifa, a artilharia da competição acaba sendo cobiçada pelos jogadores, já que é mais uma oportunidade de deixar seu nome gravado na história da competição.

Mas quem são os artilheiros da Copa Intercontinental de 2025? Contamos logo abaixo para você.

Atualizado em 10 de dezembro de 2025, às 15h35 (de Brasília)

  • Intercontinental-Cup-Playoffs-Egypt-vs-NZAFP

    3 gols

    • Fiston Mayele (Pyramids)
  • Cruz Azul v CR Flamengo - FIFA Intercontinental Cup 2025Getty Images Sport

    2 gols

    • Giorgian de Arrascaeta (Flamengo)
  • Al Ahli v Al Qadsiah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    1 gol

    • Ivan Toney (Al Ahli)
    • Jorge Sánchez (Cruz Azul)
    • Marwan Hamdy (Pyramids)
    • Mostafa Ziko (Pyramids)
    • Walid El Karti (Pyramids)

