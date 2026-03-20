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CM Arthur Juventus 16 9Getty Images

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Arthur: "Volto à Juventus e espero ter uma chance com o Spalletti. Ao Neymar, digo para vir para Turim"

Arthur volta a falar sobre a Juventus. O meio-campista do Grêmio, que ainda pertence aos bianconeri com um contrato que vence em 2027 (com um salário bruto de 5 milhões de euros), retornará a Turim no final da temporada, salvo surpresas: “Espero ter uma chance com o Spalletti, ele gosta de ter um meio-campista organizador — disse ele ao La Gazzetta dello Sport — e eu me sinto à vontade nessa função. Se penso no Lobotka ou no Pizarro, ambos se destacaram com o Spalletti. Não é absurdo pensar que eu poderia me adaptar, vamos ver o que vai acontecer”.

  • NO NÍVEL DO BARCELONA

    "No Brasil dizem que voltei a ser o jogador do Barcelona? Não há segredo nenhum: o trabalho árduo e o fato de estar feliz novamente quando ajudo são os fatores decisivos. Me beneficiei da preparação física, que fiz na íntegra. E depois a mentalidade faz a diferença: aqui no Grêmio, todos me fizeram sentir importante"

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  • ARTHUR NA JUVENTUS

    "Cheguei a Turim num momento de transição do clube, com muitas mudanças, e isso afetou a todos, inclusive a mim. Lamento não ter conseguido mostrar o meu verdadeiro potencial, aquilo que estou demonstrando no Grêmio. Na Juve, as coisas não correram como eu esperava."

  • NEYMAR NA ITÁLIA?

    "Neymar na Juve? Se ele me perguntasse, eu diria que a Série A é um campeonato maravilhoso, ele poderia se divertir muito. E a Juventus é um clube de ponta com uma história imensa; os torcedores são exigentes e apaixonados. Seria uma experiência única, que ele não poderia deixar passar."

  • O COLEGA MAIS MALUCO

    "Vidal. Sempre alegre, em Barcelona ele pregava peças em todo mundo. Era o DJ, colocava a música e dançava. Um jogador único: divertido, ambicioso, competitivo e exemplar em campo".

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