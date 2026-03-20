Arthur: "Volto à Juventus e espero ter uma chance com o Spalletti. Ao Neymar, digo para vir para Turim"

Arthur volta a falar sobre a Juventus. O meio-campista do Grêmio, que ainda pertence aos bianconeri com um contrato que vence em 2027 (com um salário bruto de 5 milhões de euros), retornará a Turim no final da temporada, salvo surpresas: “Espero ter uma chance com o Spalletti, ele gosta de ter um meio-campista organizador — disse ele ao La Gazzetta dello Sport — e eu me sinto à vontade nessa função. Se penso no Lobotka ou no Pizarro, ambos se destacaram com o Spalletti. Não é absurdo pensar que eu poderia me adaptar, vamos ver o que vai acontecer”.