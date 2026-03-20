Arthur volta a falar sobre a Juventus. O meio-campista do Grêmio, que ainda pertence aos bianconeri com um contrato que vence em 2027 (com um salário bruto de 5 milhões de euros), retornará a Turim no final da temporada, salvo surpresas: “Espero ter uma chance com o Spalletti, ele gosta de ter um meio-campista organizador — disse ele ao La Gazzetta dello Sport — e eu me sinto à vontade nessa função. Se penso no Lobotka ou no Pizarro, ambos se destacaram com o Spalletti. Não é absurdo pensar que eu poderia me adaptar, vamos ver o que vai acontecer”.
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Arthur: "Volto à Juventus e espero ter uma chance com o Spalletti. Ao Neymar, digo para vir para Turim"
NO NÍVEL DO BARCELONA
"No Brasil dizem que voltei a ser o jogador do Barcelona? Não há segredo nenhum: o trabalho árduo e o fato de estar feliz novamente quando ajudo são os fatores decisivos. Me beneficiei da preparação física, que fiz na íntegra. E depois a mentalidade faz a diferença: aqui no Grêmio, todos me fizeram sentir importante"
ARTHUR NA JUVENTUS
"Cheguei a Turim num momento de transição do clube, com muitas mudanças, e isso afetou a todos, inclusive a mim. Lamento não ter conseguido mostrar o meu verdadeiro potencial, aquilo que estou demonstrando no Grêmio. Na Juve, as coisas não correram como eu esperava."
NEYMAR NA ITÁLIA?
"Neymar na Juve? Se ele me perguntasse, eu diria que a Série A é um campeonato maravilhoso, ele poderia se divertir muito. E a Juventus é um clube de ponta com uma história imensa; os torcedores são exigentes e apaixonados. Seria uma experiência única, que ele não poderia deixar passar."
O COLEGA MAIS MALUCO
"Vidal. Sempre alegre, em Barcelona ele pregava peças em todo mundo. Era o DJ, colocava a música e dançava. Um jogador único: divertido, ambicioso, competitivo e exemplar em campo".