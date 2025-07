Ex-treinador do Arsenal, e hoje dirigente da Fifa, destacou o apoio dos clubes e o bom público como sinais do sucesso da nova versão do torneio

O artigo continua abaixo O artigo continua abaixo O artigo continua abaixo Mais artigos abaixo Wenger sai em defesa do Mundial de Clubes mesmo após críticas fortes de Klopp

Segundo ele, clubes e torcedores aprovam o novo formato da competição

Fifa promete melhorar estrutura antes da Copa do Mundo de 2026 nos EUA 📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢