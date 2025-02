Arsenal deixou escapar? Artilheiro do Monaco, Mika Biereth poderia ter sido a resposta para os problemas dos Gunners

O atacante dinamarquês teve um início impressionante no Stade Louis II, fazendo muitos questionarem por que seu ex-clube o vendeu por tão pouco

"Assinar com o Arsenal foi uma grande lembrança", disse Mika Biereth em sua primeira entrevista ao site oficial do Monaco no início deste mês. "Ter a oportunidade de estar no banco do time principal várias vezes foi incrível, mesmo que nunca ter entrado em campo tenha sido um pouco frustrante. Mas isso faz parte do futebol. Ainda assim, foi uma experiência valiosa e me ajudou a me tornar o jogador que sou hoje."

Essa é uma visão surpreendentemente madura para um jovem de 22 anos com apenas uma temporada completa de futebol profissional no currículo. Talvez isso ajude a explicar por que Biereth causou um impacto imediato no Monaco, que investiu £13 milhões de libras para tirá-lo do Sturm Graz na janela de inverno europeu.

O atacante dinamarquês já marcou sete gols – incluindo dois hat-tricks – em suas primeiras oito partidas pelo clube, se consolidando como um dos jovens atacantes mais promissores da Europa. Enquanto isso, os torcedores do Arsenal, no norte de Londres, provavelmente se perguntam por que o clube o deixou sair por apenas £4 milhões de libras no verão europeu passado. Como os Gunners poderiam usar um jogador com as qualidades únicas de Biereth agora, especialmente com Mikel Arteta lidando com uma crise de lesões no ataque que ameaça comprometer a busca pelo título da Premier League.

A "experiência frustrante" no Arsenal poderia ter abalado muitos jovens jogadores, mas Biereth a usou como motivação para evoluir – e, no processo, provou que seu ex-clube errou ao deixá-lo partir. Mas o que torna Biereth um talento tão especial? A GOAL explica tudo o que você precisa saber abaixo...