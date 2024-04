Arsenal, Chelsea e Newcastle disputam brasileiro da Atalanta; quanto Corinthians, Cruzeiro e Fortaleza recebem?

Clubes da Premier League estão interessados em jogador que defendeu as cores de Corinthians, Cruzeiro e Fortaleza

Éderson não deve permanecer na Atalanta, da Itália, ao fim da temporada. Arsenal, Chelsea e Newcaslte United, todos da Inglaterra, têm interesse na contratação do volante, que tem passagens por Cruzeiro, Corinthians e Fortaleza, como soube a GOAL. O trio não apresentou propostas, mas se junta a uma lista que já conta com o Manchester United e Paris Saint-Germain.

A Atalanta quer entre € 50 milhões (R$ 272,4 milhões na cotação atual) e € 60 milhões (R$ 327 milhões) pela liberação do jogador brasileiro no próximo mercado da bola. A temporada europeia se encerra em junho — o último compromisso será a decisão da UEFA Champions League, em 1º de junho, no estádio Wembley, em Londres.

Éderson tem contrato com os italianos até 30 de junho de 2026. Uma saída na janela de transferências local já é conversada há mais tempo entre os clubes e o estafe do jogador. Não à toa o Manchester United, da Inglaterra, e o PSG, da França, já fizeram consultas sobre a situação no Estádio Atleti Azzurri d'Italia.

