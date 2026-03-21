Arsenal, Calafiori: “Sinto falta do sol da Itália; eu e o Bove moramos no mesmo prédio”

Riccardo Calafiori fala sobre sua vida na Inglaterra. O zagueiro italiano do Arsenal declarou em entrevista à SportWeek, a revista semanal que chega às bancas no sábado junto com a La Gazzetta dello Sport: “Vive-se bem em Londres, embora, jogando a cada três dias, não dê para aproveitar. A cidade tem muito a oferecer, mas, se falarmos da Inglaterra, a história muda: Londres é Londres, mas o resto…”.





“Da Itália sinto falta do sol, mais do que qualquer outra coisa. Gostaria de ver amigos e parentes com mais frequência, mas não reclamo. Além disso, na Itália estamos acostumados a observar, julgar e criticar: gosto que aqui não seja assim. Gosto de procurar novidades na moda. Vou a feiras vintage para encontrar marcas desconhecidas e peças únicas, isso me ajuda a desconectar.”





“Sempre sonhei em jogar na Premier League. Depois do Bologna, eu poderia ter ido para um grande clube italiano (a Juventus, ndr). Mas, depois do Euro, o valor do meu contrato subiu e a WSA, a agência do meu agente Alessandro Lucci, me explicou que o Arsenal realmente me queria. Eu sabia que iria para o campeonato mais difícil, mas disse a mim mesmo que sempre poderia dar um passo atrás. E, vamos ser sinceros: o Arsenal é o Arsenal, um time icônico, diferente de todos os outros.”



