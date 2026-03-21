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Arsenal v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

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Arsenal, Calafiori: “Sinto falta do sol da Itália; eu e o Bove moramos no mesmo prédio”

O zagueiro do Arsenal fala sobre a vida na Inglaterra.

Riccardo Calafiori fala sobre sua vida na Inglaterra. O zagueiro italiano do Arsenal declarou em entrevista à SportWeek, a revista semanal que chega às bancas no sábado junto com a La Gazzetta dello Sport: “Vive-se bem em Londres, embora, jogando a cada três dias, não dê para aproveitar. A cidade tem muito a oferecer, mas, se falarmos da Inglaterra, a história muda: Londres é Londres, mas o resto…”.


“Da Itália sinto falta do sol, mais do que qualquer outra coisa. Gostaria de ver amigos e parentes com mais frequência, mas não reclamo. Além disso, na Itália estamos acostumados a observar, julgar e criticar: gosto que aqui não seja assim. Gosto de procurar novidades na moda. Vou a feiras vintage para encontrar marcas desconhecidas e peças únicas, isso me ajuda a desconectar.”


“Sempre sonhei em jogar na Premier League. Depois do Bologna, eu poderia ter ido para um grande clube italiano (a Juventus, ndr). Mas, depois do Euro, o valor do meu contrato subiu e a WSA, a agência do meu agente Alessandro Lucci, me explicou que o Arsenal realmente me queria. Eu sabia que iria para o campeonato mais difícil, mas disse a mim mesmo que sempre poderia dar um passo atrás. E, vamos ser sinceros: o Arsenal é o Arsenal, um time icônico, diferente de todos os outros.”


  • VIZINHO DE BOVE

    "Eu e o Bove moramos no mesmo prédio. Os centros esportivos do Arsenal e do Watford ficam lado a lado, então o Edo procurou uma casa na mesma região que eu. Acho que é o destino: uma vida juntos nas categorias de base da Roma, agora vizinhos em Londres. Há alguns dias, dei um abraço nele e toquei no desfibrilador subcutâneo, o que me deixou um pouco desconcertado. Mas ele está tranquilo e com vontade de conquistar o mundo, estou feliz por ele”.


    “No ano passado fomos a Wimbledon cumprimentar o Cobolli? Nós três jogamos juntos nas categorias de base da Roma. Eu como lateral-esquerdo, o Cobolli como lateral-direito. O Edoardo continuou a se encontrar com ele mesmo depois que o Flavio decidiu se dedicar exclusivamente ao tênis e, no ano passado, ele praticamente se tornou parte da equipe técnica dele. Nós nos conhecemos desde crianças, foi muito bom nos reencontrarmos.”

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