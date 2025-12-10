Arne Slot e Virgil van Dijk revelam o que Mohamed Salah precisa fazer para recuperar seu lugar no Liverpool

Antes do jogo contra a Inter, Slot já havia dito que Salah teria um caminho de volta se mostrasse arrependimento e pedisse desculpas. Depois da vitória, reforçou a mesma ideia — deixando claro que agora o primeiro passo precisa vir do jogador.

Ele explicou ao Amazon Prime:

“Todo mundo erra. A primeira pergunta é: o jogador acha que errou?

A segunda é: a iniciativa deve vir de mim ou dele?”

Slot preferiu tirar o foco da polêmica e valorizar a atuação do time:

“Hoje deve ser sobre quem esteve em campo. Foi nosso quarto jogo em 10 dias, com só 13 jogadores de linha experientes disponíveis. Depois do baque em Leeds, vir aqui e quase não dar chances ao Inter mostra nossa mentalidade. Estamos evoluindo.”