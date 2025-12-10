Arne Slot e Virgil van Dijk revelam o que Mohamed Salah precisa fazer para recuperar seu lugar no Liverpool
Liverpool venceu a Inter sem Salah
Salah ficou fora da viagem do Liverpool depois das declarações fortes que fez após o 3 a 3 com o Leeds, quando disse ter sido “jogado debaixo do ônibus” por Arne Slot após começar no banco em três jogos seguidos. Sem o egípcio, o time conseguiu segurar Lautaro Martínez e Marcus Thuram, e venceu por 1 a 0 com um pênalti convertido por Szoboszlai no fim — marcado depois de Florian Wirtz ter a camisa puxada por Alessandro Bastoni.
A vitória foi essencial para Slot, que estava pressionado por causa da má fase recente. Os três pontos fizeram o Liverpool subir na tabela da Champions, reagindo após a derrota por 4 a 1 para o PSV na rodada anterior.
- AFP
O que Salah precisa fazer para voltar ao elenco
Antes do jogo contra a Inter, Slot já havia dito que Salah teria um caminho de volta se mostrasse arrependimento e pedisse desculpas. Depois da vitória, reforçou a mesma ideia — deixando claro que agora o primeiro passo precisa vir do jogador.
Ele explicou ao Amazon Prime:
“Todo mundo erra. A primeira pergunta é: o jogador acha que errou?
A segunda é: a iniciativa deve vir de mim ou dele?”
Slot preferiu tirar o foco da polêmica e valorizar a atuação do time:
“Hoje deve ser sobre quem esteve em campo. Foi nosso quarto jogo em 10 dias, com só 13 jogadores de linha experientes disponíveis. Depois do baque em Leeds, vir aqui e quase não dar chances ao Inter mostra nossa mentalidade. Estamos evoluindo.”
Van Dijk diz que vai conversar com Salah
Parece que pouca gente no elenco conversou com Salah depois das críticas dele. Alisson, por exemplo, admitiu que não falou com o camisa 11 desde então. Já o capitão, Virgil van Dijk, disse que pretende ter uma conversa com o atacante — mas também indicou que Salah precisa assumir parte da responsabilidade pelo clima criado.
Van Dijk afirmou:
“Vou falar com ele. Mas quem deve tomar a iniciativa? Não vou dizer se alguém deve pedir desculpas. Ele só expressou como se sentiu, e o clube precisa lidar com isso. Somos amigos há muito tempo, já passamos por muita coisa, e isso ficará internamente, como tem que ser. Precisamos nos blindar do barulho externo.”
- AFP
Salah volta no fim de semana?
Normalmente, o Liverpool estaria preocupado por perder Salah por mais de um mês devido à Copa Africana de Nações. Desta vez, porém, a pausa pode até ajudar a esfriar os ânimos enquanto Slot tenta recolocar o time nos trilhos.
O título da Premier League já está longe, mas ainda há chance de brigar por vaga na Champions, já que o Crystal Palace, quarto colocado, está só três pontos à frente.
A presença de Salah contra o Brighton, no sábado (13) em Anfield, vai depender totalmente do resultado das conversas entre o jogador, Slot e líderes do elenco como Van Dijk.