Arne Slot e Virgil van Dijk revelam o que Mohamed Salah precisa fazer para recuperar seu lugar no Liverpool

Arne Slot deixou no ar que Mohamed Salah precisa “dar o primeiro passo” se quiser voltar ao elenco do Liverpool após o clima tenso do fim de semana. O atacante egípcio ficou fora da vitória por 1 a 0 sobre a Inter de Milão no San Siro, pela Champions, decidida com um pênalti convertido por Dominik Szoboszlai nos minutos finais. Agora, todas as atenções se voltam para sábado (13), quando o Liverpool enfrenta o Brighton — e a grande dúvida é se o camisa 11, aos 33 anos, estará de volta entre os relacionados

  • Liverpool venceu a Inter sem Salah

    Salah ficou fora da viagem do Liverpool depois das declarações fortes que fez após o 3 a 3 com o Leeds, quando disse ter sido “jogado debaixo do ônibus” por Arne Slot após começar no banco em três jogos seguidos. Sem o egípcio, o time conseguiu segurar Lautaro Martínez e Marcus Thuram, e venceu por 1 a 0 com um pênalti convertido por Szoboszlai no fim — marcado depois de Florian Wirtz ter a camisa puxada por Alessandro Bastoni.

    A vitória foi essencial para Slot, que estava pressionado por causa da má fase recente. Os três pontos fizeram o Liverpool subir na tabela da Champions, reagindo após a derrota por 4 a 1 para o PSV na rodada anterior.

    O que Salah precisa fazer para voltar ao elenco

    Antes do jogo contra a Inter, Slot já havia dito que Salah teria um caminho de volta se mostrasse arrependimento e pedisse desculpas. Depois da vitória, reforçou a mesma ideia — deixando claro que agora o primeiro passo precisa vir do jogador.

    Ele explicou ao Amazon Prime:

    “Todo mundo erra. A primeira pergunta é: o jogador acha que errou?

    A segunda é: a iniciativa deve vir de mim ou dele?”

    Slot preferiu tirar o foco da polêmica e valorizar a atuação do time:

    “Hoje deve ser sobre quem esteve em campo. Foi nosso quarto jogo em 10 dias, com só 13 jogadores de linha experientes disponíveis. Depois do baque em Leeds, vir aqui e quase não dar chances ao Inter mostra nossa mentalidade. Estamos evoluindo.”

  • Van Dijk diz que vai conversar com Salah

    Parece que pouca gente no elenco conversou com Salah depois das críticas dele. Alisson, por exemplo, admitiu que não falou com o camisa 11 desde então. Já o capitão, Virgil van Dijk, disse que pretende ter uma conversa com o atacante — mas também indicou que Salah precisa assumir parte da responsabilidade pelo clima criado.

    Van Dijk afirmou:

    “Vou falar com ele. Mas quem deve tomar a iniciativa? Não vou dizer se alguém deve pedir desculpas. Ele só expressou como se sentiu, e o clube precisa lidar com isso. Somos amigos há muito tempo, já passamos por muita coisa, e isso ficará internamente, como tem que ser. Precisamos nos blindar do barulho externo.”

    Salah volta no fim de semana?

    Normalmente, o Liverpool estaria preocupado por perder Salah por mais de um mês devido à Copa Africana de Nações. Desta vez, porém, a pausa pode até ajudar a esfriar os ânimos enquanto Slot tenta recolocar o time nos trilhos.

    O título da Premier League já está longe, mas ainda há chance de brigar por vaga na Champions, já que o Crystal Palace, quarto colocado, está só três pontos à frente.

    A presença de Salah contra o Brighton, no sábado (13) em Anfield, vai depender totalmente do resultado das conversas entre o jogador, Slot e líderes do elenco como Van Dijk.

