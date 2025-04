Arne Slot precisa voltar ao Feyenoord para encontrar o substituto ideal de Trent Alexander-Arnold no Liverpool: Givairo Read é seu nome

Os Reds enxergam o 'novo Arnold' como um possível sucessor a longo prazo para o seu lateral, que está a caminho do Real Madrid

Tem sido uma temporada amargamente frustrante para o Feyenoord. O time holandês chegou às oitavas de final da Champions League, surpreendendo equipes como Bayern de Munique e Milan ao longo do caminho. No entanto, agora corre um sério risco de ficar fora da competição na próxima temporada — atualmente ocupa a última vaga de classificação na Eredivisie, apenas um ponto à frente do Utrecht, quarto colocado.

Apesar disso, a equipe de Roterdã começou a mostrar sinais de recuperação sob o comando do novo técnico Robin van Persie — que assumiu o cargo em 24 de fevereiro, após a breve passagem do interino Pascal Bosschaart, duas semanas depois da saída de Brian Priske, sucessor de Arne Slot. E um lateral direito de apenas 18 anos teve um papel fundamental em dissipar o clima de pessimismo que pairava sobre o De Kuip.

Na verdade, o surgimento de Givairo Read como titular absoluto talvez seja o ponto mais positivo da campanha 2024/25 do Feyenoord. O único problema é que o jovem vem despertando muito interesse da Premier League nos últimos meses. Por isso, a GOAL reuniu tudo o que você precisa saber sobre o jogador que já vem sendo cotado como possível substituto de longo prazo para Trent Alexander-Arnold no Liverpool.