Arne Slot, Nuno Espírito Santo e os dez melhores treinadores da Premier League 2024/25

A GOAL analisa os destaques na área técnica do futebol inglês após uma temporada em que Guardiola e o Manchester City deixaram de ser intocáveis

Pela primeira vez em quatro temporadas, a Premier League teve um novo campeão. O Liverpool conquistou seu 20º título da elite do futebol inglês de forma dominante, igualando o recorde histórico. Tudo isso logo na primeira temporada de Arne Slot no comando. A equipe terminou bem à frente do Arsenal, de Mikel Arteta, que ficou em segundo lugar, e também do Manchester City, que perdeu o título de forma surpreendente. Foi a primeira grande decepção da carreira de Pep Guardiola no clube.

Slot não foi o único técnico a se destacar. Nuno Espírito Santo tirou o Nottingham Forest da luta contra o rebaixamento e levou o time para as competições europeias. Eddie Howe e Unai Emery também brilharam no comando de Newcastle e Aston Villa, que chegaram até a última rodada brigando por uma vaga na Liga dos Campeões.

Mas afinal, quem merece o prêmio de melhor técnico da temporada 2024/25 da Premier League? A GOAL ranqueia os 10 principais candidatos...