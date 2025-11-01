Arne Slot abre o jogo sobre risco de demissão em meio à crise do Liverpool
A fase difícil do Liverpool continua
Os Reds gastaram muito na janela de transferências de verão para reconstruir seu elenco vencedor do título, quebrando o recorde de transferência britânico duas vezes na mesma janela para contratar grandes nomes como Florian Wirtz, do Bayer Leverkusen, e Alexander Isak, do Newcastle United. Slot fortaleceu ainda mais seu ataque ao garantir a transferência de Hugo Ekitike, enquanto substituiu Trent Alexander-Arnold, que foi para o Real Madrid, por Jeremie Frimpong.
O Liverpool começou com um voo impressionante, com sete vitórias consecutivas, parecendo prontos para uma defesa bem-sucedida do título. No entanto, desde o confronto da Premier League contra o Crystal Palace em 27 de setembro, o time de Slot perdeu seis dos últimos sete jogos, incluindo quatro derrotas consecutivas na liga. Eles caíram para a sétima posição na tabela e estão muitos pontos atrás dos líderes do campeonato, o Arsenal.
- Getty Images Sport
Slot comenta rumores de demissão
Com os resultados ruins, aumentaram as especulações sobre o futuro de Slot em Anfield. O treinador, no entanto, garante que segue confiante e com o apoio da diretoria.
“Pra mim, nada mudou”, afirmou. “As conversas com Richard e os demais dirigentes continuam as mesmas. É claro que é mais fácil falar sobre o time quando vencemos, mas mesmo nas derrotas temos o mesmo foco: entender o que aconteceu.”
Slot também explicou que os desfalques e o desgaste físico têm afetado o rendimento do time:
“Temos um elenco de muita qualidade, mas alguns jogadores não estavam prontos para jogar três vezes por semana. Quando você perde quatro atletas por lesão, o impacto é grande. Isso explica algumas das minhas escolhas de escalação, mas não serve como desculpa pelas derrotas.”
“Primeiro, precisamos voltar a vencer”
Questionado sobre uma possível renovação de contrato, Slot desconversou:
“Essa é a última coisa em que estou pensando agora. Meu foco está totalmente em fazer o Liverpool voltar a vencer. Sobre contratos, não é um assunto que discutimos aqui. Primeiro, precisamos retomar o caminho das vitórias.”
- AFP
Uma sequência complicada pela frente
O Liverpool tenta reagir neste sábado (1º), quando recebe o Aston Villa pela Premier League. Depois, o time enfrenta o Real Madrid, pela Champions League, no dia 4 de novembro, e logo em seguida encara o Manchester City, no Etihad Stadium, cinco dias depois. Será uma sequência difícil - e pode definir o rumo da temporada dos Reds.