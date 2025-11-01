Arne Slot abre o jogo sobre risco de demissão em meio à crise do Liverpool

Com os resultados ruins, aumentaram as especulações sobre o futuro de Slot em Anfield. O treinador, no entanto, garante que segue confiante e com o apoio da diretoria.

“Pra mim, nada mudou”, afirmou. “As conversas com Richard e os demais dirigentes continuam as mesmas. É claro que é mais fácil falar sobre o time quando vencemos, mas mesmo nas derrotas temos o mesmo foco: entender o que aconteceu.”

Slot também explicou que os desfalques e o desgaste físico têm afetado o rendimento do time:

“Temos um elenco de muita qualidade, mas alguns jogadores não estavam prontos para jogar três vezes por semana. Quando você perde quatro atletas por lesão, o impacto é grande. Isso explica algumas das minhas escolhas de escalação, mas não serve como desculpa pelas derrotas.”