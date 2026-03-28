Quando Agustín Giay foi dormir na noite anterior, jamais imaginaria que acordaria no dia seguinte com uma série de chamadas perdidas do técnico da seleção argentina, Lionel Scaloni. Mas é tudo verdade. Lateral do Palmeiras, nascido em 2004, ele foi convocado de emergência para a Seleção após a lesão de Gonzalo Montiel. Mas ele não esperava por isso. Assim, quando o telefone tocou, ele estava em um sono profundo e revigorante após ter voltado do Brasil para uma partida disputada com seu clube.
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Argentina, Giay não responde à convocação: "Ele estava dormindo"
A HISTÓRIA DO PAI
Nesse momento, foi o pai quem ligou insistentemente para ele; e, após mais algumas tentativas sem sucesso, finalmente ele atendeu: “Ele começou a rir — conta o pai em entrevista concedida à Cadena 3 —, nenhum de nós acreditava naquela convocação”. Assim que percebeu que a escolha do técnico era real, o jogador imediatamente fez uma videochamada com o resto da família para comemorar: “Jogar pela Argentina é o meu maior sonho”, ele havia dito há algum tempo.
A ESTREIA COM A ARGENTINA
Um sonho realizado, pois poucos dias após sua primeira convocação para a seleção principal, Giay estreou imediatamente com a camisa da Seleção: o lateral do Palmeiras entrou nos últimos vinte minutos do amistoso contra a Mauritânia, disputado na madrugada entre sábado, 27, e domingo, 28 de março — partida que terminou em 2 a 1; por falar em estreias: primeiro gol de Nico Paz pela Argentina — no lugar de Nahuel Molina, do Atlético de Madrid, fazendo assim sua estreia pela Argentina após toda a trajetória nas categorias de base, incluindo uma Copa do Mundo Sub-20 disputada como capitão.