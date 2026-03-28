Argentina, Giay não responde à convocação: "Ele estava dormindo"

Quando Agustín Giay foi dormir na noite anterior, jamais imaginaria que acordaria no dia seguinte com uma série de chamadas perdidas do técnico da seleção argentina, Lionel Scaloni. Mas é tudo verdade. Lateral do Palmeiras, nascido em 2004, ele foi convocado de emergência para a Seleção após a lesão de Gonzalo Montiel. Mas ele não esperava por isso. Assim, quando o telefone tocou, ele estava em um sono profundo e revigorante após ter voltado do Brasil para uma partida disputada com seu clube.



