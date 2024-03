Archie Gray: quem é o garoto do Leeds que chama a atenção do Liverpool?

O meio-campista de 17 anos, que também pode atuar como lateral direito, foi nomeado o melhor jogador da partida após uma bela atuação contra o Chelsea

Se a última semana nos deixou alguma lição, é que não faltam talentos na base do Liverpool, especialmente no meio campo. James McConell e Bobby Clark, ambos com 19 anos, foram fundamentais na conquista da Carabao Cup, e se destacaram novamente na vitória da Copa da Inglaterra durante a semana contra o Southampton.

Trey Nyoni, jovem de 16 anos, fez sua estreia na equipe principal e já se mostrou completamente à vontade no profissional. No entanto, os Reds estão em meio a uma possível transferência por outra joia desde novembro: Archie Gray. Naquela época, falava-se que o Leeds United avaliava o jovem de 17 anos em £40 a £50 milhões (R$250 a 313 milhões).

Muita coisa mudou desde então, pois enquanto Nyoni fazia sua primeira aparição pelo Liverpool em Anfield, Gray mostrava exatamente porque alguns acreditam que ele é o futuro do meio de campo da Inglaterra com uma performance digna contra o Chelsea em Stamford Bridge.

Então, quem é esta sensação do Leeds? E até onde será que ele pode chegar? A GOAL explica tudo abaixo, confira!