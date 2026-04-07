Arbeloa, desafiador: “Se há um time capaz de vencer em Munique, esse time é o Real Madrid”

Álvaro Arbeloa, técnico do Real Madrid, considera que sua equipe precisava de um pouco de sorte para evitar a derrota contra o Bayern de Munique na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, concentrando agora seus esforços na partida de volta, na próxima semana.
O Bayern de Munique venceu no estádio do Real Madrid, o “Santiago Bernabéu”, por 2 a 1, na noite desta terça-feira, dando um passo importante rumo à classificação para as semifinais da Liga dos Campeões.
Luis Díaz e Harry Kane marcaram os dois gols do Bayern de Munique aos 41 e 46 minutos, enquanto Kylian Mbappé marcou o único gol do Real Madrid aos 74 minutos.
A partida de volta está marcada para a próxima quarta-feira, no Allianz Arena, para definir quem se classifica para as semifinais da Liga dos Campeões e enfrentará o vencedor do confronto entre Paris Saint-Germain e Liverpool.