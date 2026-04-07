Arbeloa, desafiador: “Se há um time capaz de vencer em Munique, esse time é o Real Madrid”

O técnico do Real Madrid está confiante nas capacidades dos seus jogadores: quem não acredita em nós fica em Madri

Álvaro Arbeloa, técnico do Real Madrid, considera que sua equipe precisava de um pouco de sorte para evitar a derrota contra o Bayern de Munique na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, concentrando agora seus esforços na partida de volta, na próxima semana.

O Bayern de Munique venceu no estádio do Real Madrid, o “Santiago Bernabéu”, por 2 a 1, na noite desta terça-feira, dando um passo importante rumo à classificação para as semifinais da Liga dos Campeões.

Luis Díaz e Harry Kane marcaram os dois gols do Bayern de Munique aos 41 e 46 minutos, enquanto Kylian Mbappé marcou o único gol do Real Madrid aos 74 minutos.

A partida de volta está marcada para a próxima quarta-feira, no Allianz Arena, para definir quem se classifica para as semifinais da Liga dos Campeões e enfrentará o vencedor do confronto entre Paris Saint-Germain e Liverpool.



  Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg

    O Real Madrid paga caro pelos erros

    Arbeloa declarou à imprensa após a partida: “Acho que foi uma derrota que poderíamos ter evitado se tivéssemos tido um pouco mais de sorte. Cometemos dois erros que deveríamos ter evitado e, contra times como esse, você paga o preço por esses erros”.

    Ele acrescentou, segundo o jornal “Marca”: “Se há uma equipe capaz de vencer em Munique, essa equipe é o Real Madrid. Somos o Real Madrid e sabemos o quanto é difícil vencer lá, mas daremos o nosso melhor”.

    Ele observou: “Todos os gols foram erros, de modo geral. Quando se tenta construir o ataque, é preciso estar preparado para pressionar rapidamente caso se perca a bola. Caso contrário, acontecerá o que aconteceu conosco; não tínhamos jogadores suficientes para cobrir esses erros, o que nos custou os dois gols”.

    Ausência de Choumani

    Arbeloa comentou sobre a ausência do meio-campista do Real Madrid, Aurélien Tchouaméni, na partida de volta, após ele ter recebido um cartão amarelo hoje, dizendo: “É uma grande perda devido ao cartão que o árbitro mostrou, mas confiamos nos nossos substitutos”.

    E acrescentou: “Além disso, não entendo como o jogador do Bayern de Munique (Jonathan Tah) não foi expulso pela falta que cometeu contra Mbappé. São decisões difíceis de entender”.

    E continuou: “Confio nos jogadores da minha equipe para a partida de volta. Admiro a ambição deles e a vontade de não perder. Estou muito confiante na nossa capacidade de ir à Alemanha e vencer”.

    O retorno de Bellingham

    Sobre o fato de Jude Bellingham não ter sido titular desde que voltou de lesão, Arbeloa disse: “Não é que eu não queira escalar o Jude, mas ele ficou fora dos gramados por um longo período”.

    E continuou: “Não duvido da minha confiança nele. Faz sentido reintegrá-lo gradualmente. Precisamos de um jogador como ele, que drible e ultrapasse os adversários. Ele tem uma personalidade forte, vejo que está melhorando e vai nos ajudar muito em Munique”.

    Bellingham entrou como substituto aos 62 minutos, no lugar do jovem Thiago Petarš.

    Jogo de volta

    Sobre a partida de volta na Allianz Arena: “Mostramos que somos capazes de causar problemas ao adversário e marcar gols. Tivemos muitas oportunidades para marcar mais gols”.

    Arieloa continuou: “Quem não acredita em nós pode ficar em Madri, mas iremos a Munique com toda a nossa força para vencer”.

  Mbappé e Carreras

    Arbeloa disse sobre Mbappé: “Vi um jogador extremamente empenhado, capaz de mudar o rumo da partida e de ser o que é: o melhor jogador do mundo. Queremos ver o Mbappé que quer ser o Mbappé todos os dias”.

    Quanto ao lateral-esquerdo Álvaro Carreras, que sofreu durante os dois tempos da partida contra o ponta do Bayern, Michael Olise, Arbeloa esclareceu: “Ele enfrentou um dos melhores jogadores do mundo, e não é fácil enfrentar um jogador como Olise. Minha confiança nele continua a mesma.”

