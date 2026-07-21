Arábia Saudita, Barcelona e outros destinos: para onde Bastoni pode ir

"Eu e meus jogadores costumamos respeitar os contratos; ele ainda tem mais dois anos de contrato e é apaixonado pelo Inter. Hoje ele não está pensando em ir para outros clubes; mas, se houver clubes interessados que satisfaçam tanto o clube quanto o jogador, podemos sentar para conversar. Porém, no momento, não há nenhuma negociação. Na vida, há todos os tipos de momentos, bons e ruins. Humanamente falando, o último ano foi muito difícil, mas ele superou isso”. Tullio Tinti, agente de Alessandro Bastoni, pela primeira vez desde 2019 — quando o zagueiro, nascido em 1999, chegou ao Inter —, abre a possibilidade de sua saída do clube.