Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
imago-sport-1081160517.jpgSports Press Photo

Traduzido por

Após 7 dias, contratação do Barcelona se impõe e convence Flick

Especiais e Opinião
Basel x Barcelona
Basel
Barcelona
Amistosos de clubes
H. Flick
A. Gordon
Espanha

O recém-chegado Anthony Gordon precisou de apenas uma semana, aproximadamente, para começar a garantir seu lugar no Barcelona.

O ponta inglês se juntou aos treinamentos no dia 9 de agosto, depois de aproveitar menos de três semanas de férias após sua participação com a seleção da Inglaterra na Copa do Mundo.

O jornal Sport relatou: "Depois de sete dias, o técnico Hansi Flick já havia tomado sua decisão e não queria mais esperar para ver Gordon em campo".

Gordon foi titular em sua primeira partida com a camisa do Barcelona, no amistoso contra o Basel, e vestiu a camisa de número 17.

  • imago-sport-1081163357.jpgSTEINSIEK.CH

    A primeira aparição como ponta

    A escalação anunciada pelo clube sugeria a possibilidade de um cenário completamente diferente. No papel, era de se esperar que Raphinha ocupasse o lado esquerdo e Adeyemi o lado direito, enquanto Gordon poderia atuar como centroavante fixo. 

    Mas Flick tinha outros planos. O treinador alemão colocou Raphinha no meio e entregou o lado esquerdo ao recém-chegado, sua posição natural tanto no Newcastle quanto na seleção da Inglaterra, e a partir dela ele consegue explorar um de seus principais pontos fortes: a capacidade de receber a bola em posição aberta, encarar o defensor e, então, arrancar para dentro.

    E Gordon não demorou a demonstrar isso. Aos três minutos, ele registrou sua primeira jogada perigosa, ao receber a bola pelo lado esquerdo, encarar seu marcador e chegar até a linha de fundo antes de fazer um passe para trás que passou a apenas centímetros de encontrar Raphinha ou Eric García. 

    A situação se repetiu ao longo da primeira parte da partida, e o jogador inglês apareceu constantemente pelo lado esquerdo. Ele não se limitou a ficar colado à linha: recebia a bola em posição aberta e depois arrancava para dentro, em busca do espaço entre o lateral e o meio-campista interior, o que obrigou a defesa a tomar decisões.

    Aos dez minutos, ele repetiu a jogada mais uma vez: outra arrancada, desta vez com um drible para dentro que deixou Sinaya no chão, um dos jogadores que mais sofreram diante da insistência do ponta inglês.

    Gordon finalizou o ataque com um chute que passou por cima do travessão e, pouco depois, apareceu novamente e mandou um cruzamento em busca de Fermín, mas seu passe saiu curto.

    O Barcelona, durante aquele período, apoiava-se claramente em seu novo ponta, e isso não foi por acaso. Gordon foi uma das principais fontes de criação de perigo ofensivo, e cada vez que recebia a bola sugeria a possibilidade de que algo acontecesse.

    • Publicidade
  • FC Basel v FC Barcelona - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    A primeira impressão foi positiva sobre a atuação de Gordon

    Sua movimentação também se refletiu no desempenho coletivo, e Gordon encerrou o primeiro tempo com 41 participações com a bola, ou seja, o dobro do que Raphinha conseguiu na posição de ataque, o que dá uma imagem clara da dimensão de sua participação.

    E, apesar de sua presença ter sido mais intensa durante os primeiros quinze minutos, ele não desapareceu depois disso, mas continuou a oferecer opções de passe para Marc Bernal e Xavi Espart, a dupla responsável por conduzir o meio-campo durante este primeiro tempo.

    Além dos detalhes específicos dos jogos de preparação e da estreia do jogador com o time, a primeira impressão foi positiva durante seus primeiros 45 minutos, antes de deixar o gramado e dar lugar a Hamza Abdelkarim.

    Gordon chegou há apenas 7 dias, e os efeitos da Copa do Mundo ainda estão presentes em suas pernas, e mesmo assim Flick já lhe concedeu um papel de titular, à espera da recuperação da plena condição de Lamine Yamal e da definição de Deco quanto à situação do número 9.

    Ainda há muito a ser visto, mas, por enquanto, Gordon não precisou de muito tempo para começar a deixar sua marca.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
Amistosos de clubes
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Al Ahly crest
Al Ahly
AHL
Super League
Zurique crest
Zurique
ZUR
Basel crest
Basel
BAS