Aparecidense x Porto Velho: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série D 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (5), no Estádio Annibal Batista de Toledo; confira a transmissão e outras informações do jogo

Aparecidense e Porto Velho se enfrentam neste sábado (5), às 21h (de Brasília), no Estádio Annibal Batista de Toledo, em Goiás, pela 11ª rodada do Grupo A5 da Série D 2025. A partida terá transmissão ao vivo no canal do Metrópoles no YouTube (confira a programação completa).

Na liderança do Grupo A5, o Aparecidense soma 22 pontos e chega embalado por duas vitórias consecutivas sobre o Goiânia por 3 a 0 e o Ceilândia por 2 a 0. Já o Porto Velho chega pressionado após acumular três empates e três derrotas nos últimos seis jogos disputados na Série D. Fora da zona de classificação, a equipe aparece em sétimo lugar, com seis pontos, dez a menos que o Misto-MT, equipe que fecha o G-4.