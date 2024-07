Ao Brasil, mais vale a Bola de Ouro para Vinícius Júnior do que um título de Copa América?

A cada lance de Vini nos EUA, ou de Bellingham na Eurocopa, o prêmio de melhor do mundo estará presente nos debates

Vinícius Júnior e seleção brasileira chegaram no segundo compromisso desta Copa América 2024, contra o Paraguai, precisando entregar uma resposta em campo. O astro do time treinado por Dorival Júnior vinha tendo exibições aquém da (altíssima) expectativa, enquanto o Brasil precisava de uma vitória para não se ver em maus lençóis com risco de cair ainda na fase de grupos. A goleada por 4 a 1 foi um recital de Vini e a classificação para as quartas de final ficou muito bem encaminhada.

A curiosidade é que, ao menos entre boa parte dos torcedores, a vaga para o mata-mata do torneio sul-americano parecia algo até menor. A cada drible certo, após cada um dos dois gols marcados e em todas as vezes em que fazia alguma jogada marcante, Vinícius Júnior jogava uma Bola de Ouro no imaginário popular e nas conversas sobre o jogo. Dias depois, Jude Bellingham, seu companheiro de Real Madrid, fez um golaço de bicicleta para salvar a Inglaterra e trocar uma eliminação traumática nas oitavas de final da Eurocopa por uma classificação épica. Apenas os eslovacos sentiram o lance mais que muitos brasileiros.

Foi como se o Brasil tivesse sofrido um gol. Embora Canarinhos e Três Leões estejam disputando competições diferentes neste junho/julho de 2024, seus principais jogadores fazem uma espécie de confronto direto na briga para ver quem será eleito melhor do mundo desta temporada. E não é exagero dizer que, para o brasileiro fã de futebol, ver a Bola de Ouro nas mãos de Vini Júnior valeria mais do que um título de Copa América. Por mais bizarro que isso seja.

