Antony, Diego Forlán e os 10 jogadores que deram certo em outro lugar após fracassos no Manchester United

O 'Teatro dos Sonhos' virou um pesadelo para esses atletas, mas eles conseguiram reerguer suas carreiras em outros clubes

O Manchester United já foi o clube mais atraente do futebol europeu. Durante a era de Sir Alex Ferguson, inúmeros jogadores de classe mundial migraram para Old Trafford em busca dos maiores prêmios, e muitas vezes realizaram seus sonhos como parte de uma equipe audaciosa e resiliente, ostentando uma mentalidade de vencer a qualquer custo.

Alguns não atenderam às expectativas, mas esses casos eram raros porque Ferguson era um mestre em motivar pessoas e exigia os mais altos padrões possíveis. Infelizmente, a cultura de sede de sucesso que o técnico escocês gerou não continuou a florescer após sua saída em 2013, e ao longo do tempo, o United se tornou algo como um cemitério para futebolistas talentosos.

Agora é comum que contratações de destaque ou promessas da academia falhem miseravelmente no maior palco com os Red Devils antes de encontrarem salvação em novos ambientes. Marcus Rashford está tentando fazer o mesmo depois de se juntar ao Aston Villa por empréstimo na janela de transferências de janeiro, e ninguém ficaria surpreso se ele de repente começasse a marcar gols novamente, apesar de ter queimado todas as suas pontes em Manchester com suas fracas atuações e atitude nos últimos dois anos.

Mais artigos abaixo

O triste fato é que sair de Old Trafford está sendo visto como uma forma de libertação atualmente. Como tal, GOAL classificou os 10 maiores fracassos do United que se destacaram após escaparem de seus infernos pessoais, começando com outro que garantiu uma mudança de inverno...