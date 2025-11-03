Antony comanda nova vitória do Real Betis e diz: "Pena que não fiz o terceiro gol"

Antony foi imparável no primeiro tempo do jogo entre Real Bétis e Mallorca, marcando dois gols e fornecendo uma assistência para garantir a vitória antes do intervalo. Falando ao Estadio Deportivo após a partida, o brasileiro expressou sua satisfação com o resultado, que mantém o Betis forte na disputa por uma vaga na próxima Champions League.

Antony foi o arquiteto da vitória no Estadio Benito Villamarín, desmontando sozinho a defesa do Mallorca em um primeiro tempo fulminante. Ele abriu o placar aos 10 minutos, antes de dobrar sua contagem e a liderança do Betis aos 34 minutos. Pouco depois, ainda deu uma assistência.

A atuação foi uma vitrine do talento que levou o Manchester United a gastar €95 milhões (£82m/$111m) nele em 2022. O Betis dominou o encontro, registrando nove chutes a gol contra um do Mallorca, com Antony como o ponto focal claro de seu ataque.

"Muito feliz com o resultado, é muito importante", disse Antony após a partida. "Sabíamos o quão importante era o jogo de hoje porque perder os três pontos em casa contra o Atlético [de Madrid] foi muito difícil. Agora, vencer em casa é muito importante para nossa confiança. Estamos seguindo em frente. Estou muito feliz com os dois gols e a assistência. É uma pena que eu não tenha conseguido o terceiro, mas isso faz parte do jogo."