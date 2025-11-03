Antony comanda nova vitória do Real Betis e diz: "Pena que não fiz o terceiro gol"
Antony fala sobre os dois gols na vitória
Antony foi imparável no primeiro tempo do jogo entre Real Bétis e Mallorca, marcando dois gols e fornecendo uma assistência para garantir a vitória antes do intervalo. Falando ao Estadio Deportivo após a partida, o brasileiro expressou sua satisfação com o resultado, que mantém o Betis forte na disputa por uma vaga na próxima Champions League.
Antony foi o arquiteto da vitória no Estadio Benito Villamarín, desmontando sozinho a defesa do Mallorca em um primeiro tempo fulminante. Ele abriu o placar aos 10 minutos, antes de dobrar sua contagem e a liderança do Betis aos 34 minutos. Pouco depois, ainda deu uma assistência.
A atuação foi uma vitrine do talento que levou o Manchester United a gastar €95 milhões (£82m/$111m) nele em 2022. O Betis dominou o encontro, registrando nove chutes a gol contra um do Mallorca, com Antony como o ponto focal claro de seu ataque.
"Muito feliz com o resultado, é muito importante", disse Antony após a partida. "Sabíamos o quão importante era o jogo de hoje porque perder os três pontos em casa contra o Atlético [de Madrid] foi muito difícil. Agora, vencer em casa é muito importante para nossa confiança. Estamos seguindo em frente. Estou muito feliz com os dois gols e a assistência. É uma pena que eu não tenha conseguido o terceiro, mas isso faz parte do jogo."
- AFP
"O goleiro foi muito bem"
O jovem de 25 anos esteve muito perto de fazer o seu terceiro gol na mesma partida. No entanto, o goleiro do Mallorca, Lucas Bergstrom, fez uma excelente defesa.
"Sim, eu tive muito espaço e controlei bem, mas o goleiro também fez um ótimo trabalho," reconheceu Antony, refletindo sobre a chance perdida. "Acho que ele tocou com a ponta dos dedos, mas o mais importante são os três pontos e continuar com confiança."
"Estou em casa"
Os comentários do ponta são música para os ouvidos dos torcedores do Betis, já que ele falou animadamente sobre sua conexão com o clube.
Esta é sua segunda passagem pelo clube espanhol, tendo inicialmente se juntado temporariamente em janeiro de 2025. Depois de retornar ao Manchester United, ele se juntou ao Betis novamente no início da temporada 2025/26 de forma permanente, já que agora seu contrato expira em 2030, e a mudança parece tê-lo rejuvenescido.
"Muito feliz, todos sabem o desejo que eu tinha no meu coração", declarou Antony com paixão. "Estou muito feliz aqui, estou em casa, estou jogando muito para todos os fãs e todos vocês."
"Não é sorte, é trabalho"
Os três pontos foram vitais para a equipe de Manuel Pellegrini, permitindo que eles recuperassem o quinto lugar na tabela do Campeonato Espanhol. O Betis agora está com 19 pontos em 11 partidas, apenas três pontos atrás do Atlético de Madrid, que está na quarta posição (22 pontos), e quatro atrás do Villarreal na terceira (23 pontos).
A vitória oferece a resposta perfeita à sua derrota anterior em casa contra o Atleti, um rival direto pela qualificação europeia.
"Foi muito difícil perder para o Atlético em casa, e por isso era tão importante vencer hoje e estar lá em cima", explicou Antony. "Temos muitos jogos pela frente; temos que ser pacientes, encarar um jogo de cada vez e continuar subindo."
Os tentos de Antony no domingo elevaram seu total para quatro gols em seus últimos três jogos da competição nacional, uma sequência impressionante que está calando os críticos que, anteriormente, questionavam suas finalizações. O ponta foi rápido em apontar que sua nova precisão não é acidental.
"Eu digo que é perigoso porque eu treino muito", disse. "Eu pratico finalizações todos os dias e não é sorte, é treino, é trabalho. Eu me sinto muito feliz em marcar dois gols."
Essa dedicação ao seu ofício, combinada com o claro impulso emocional que ele recebeu de seu ambiente no Betis, está dando frutos em campo.
- Getty Images Sport
Qual é o próximo passo para Antony e o Real Betis?
Para o Betis, a tarefa imediata é construir sobre este momento. Eles estão competindo em várias frentes, equilibrando sua busca doméstica por uma posição entre os quatro primeiros com sua campanha na Liga Europa, onde Antony também contribuiu com um gol e uma assistência em duas aparições. Por enquanto, Betis e seus torcedores simplesmente vão aproveitar o ressurgimento de um jogador que está novamente jogando com um sorriso no rosto e o "coração" na manga.