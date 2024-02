Por que Antonio Rudiger é desfalque do Real Madrid contra o Girona em LaLiga?

Zagueiro sofreu lesão na coxa antes do confronto direto pela liderança e não está à disposição de Carlo Ancelotti; entenda os detalhes

O Real Madrid recebe o Girona no Santiago Bernabéu neste sábado (10), às 14h30, em duelo que vale a liderança do Campeonato Espanhol. No entanto, o técnico Carlo Ancelotti tem uma baixa de peso para o confronto direto, enfraquecendo mais ainda o sistema defensivo dos Merengues que já conta com outros lesionados.

O clube confirmou que Antonio Rudiger teve uma lesão antes da partida, e não joga a “final antecipada”. Ainda não há definição de uma data de retorno.