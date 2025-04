O ponta de 18 anos deve fechar com os Magpies e disputar a temporada 2025/26 longe da Espanha

Quando Real Madrid ou Barcelona estão na disputa por um jovem jogador espanhol, geralmente é fim de jogo para seus rivais. Por isso é ainda mais notável que Newcastle tenha superado a concorrência de ambos os gigantes espanhóis para fechar com o garoto do Málaga, Antonio Cordero.

O ponta de 18 anos assinou um contrato lucrativo de cinco anos em St. James' Park, tendo escolhido os Magpies em vez dos dois maiores clubes de LaLiga, e se juntará ao seu novo time no meio do ano. Tudo o que falta é um anúncio oficial.

É um acordo iminente que deixa seus atuais empregadores extremamente decepionados após uma longa saga contratual que azedou o relacionamento de Cordero com o Málaga, já que ele rejeitou a oportunidade de continuar com seu clube de infância sob a orientação do superagente Pini Zahavi.

Mas por que o Newcastle estava tão determinado a vencer a corrida pelo jovem apelidado de Antoñito? A GOAL tem todos os detalhes...