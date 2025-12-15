Antonio Conte pede que jogadores do Napoli tenham mais "malandragem"

As esperanças do Napoli de manter seu título da Serie A sofreram um revés significativo no último domingo, ao perderem por um único gol contra a Udinese no Stadio Friuli. Em um confronto acirrado em que os atuais campeões tiveram dificuldade para impor sua autoridade, o resultado os deixou vulneráveis na corrida pelo Scudetto, permitindo que a Inter de Milão passasse para o primeiro lugar na tabela.

Para Conte, o resultado foi um golpe amargo, especialmente devido à forma como sua equipe desmoronou no segundo tempo. O Napoli parecia relativamente confortável nos primeiros 45 minutos, negando aos anfitriões quaisquer chances claras de gol. No entanto, o jogo mudou de rumo após o intervalo, com o Napoli recuando e recebendo pressão dos adversários. Isso expôs uma fragilidade psicológica que seu treinador prontamente destacou em sua avaliação pós-jogo.

"A abordagem estava lá", disse Conte. "A Udinese não teve um chute a gol [no primeiro tempo], criamos algumas chances que poderíamos ter aproveitado melhor.

"O segundo tempo começou com um lançamento longo, houve alguns cortes aproximados e corremos o risco de sofrer um gol. A partir daí houve um pouco de medo, você podia ver porque nos primeiros 20 minutos do segundo tempo dois gols foram anulados, eles acertaram a trave, estávamos um pouco preocupados e temerosos demais.

"Certamente teremos que trabalhar muito desse ponto de vista. Sempre digo aos meninos: devemos ser bons especialmente nos momentos negativos, quando em campo você tem que respirar, usar um pouco de experiência e sagacidade, gerenciar situações nas quais devemos melhorar."