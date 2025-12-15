Antonio Conte pede que jogadores do Napoli tenham mais "malandragem"
Uma derrota prejudicial em Udine
As esperanças do Napoli de manter seu título da Serie A sofreram um revés significativo no último domingo, ao perderem por um único gol contra a Udinese no Stadio Friuli. Em um confronto acirrado em que os atuais campeões tiveram dificuldade para impor sua autoridade, o resultado os deixou vulneráveis na corrida pelo Scudetto, permitindo que a Inter de Milão passasse para o primeiro lugar na tabela.
Para Conte, o resultado foi um golpe amargo, especialmente devido à forma como sua equipe desmoronou no segundo tempo. O Napoli parecia relativamente confortável nos primeiros 45 minutos, negando aos anfitriões quaisquer chances claras de gol. No entanto, o jogo mudou de rumo após o intervalo, com o Napoli recuando e recebendo pressão dos adversários. Isso expôs uma fragilidade psicológica que seu treinador prontamente destacou em sua avaliação pós-jogo.
"A abordagem estava lá", disse Conte. "A Udinese não teve um chute a gol [no primeiro tempo], criamos algumas chances que poderíamos ter aproveitado melhor.
"O segundo tempo começou com um lançamento longo, houve alguns cortes aproximados e corremos o risco de sofrer um gol. A partir daí houve um pouco de medo, você podia ver porque nos primeiros 20 minutos do segundo tempo dois gols foram anulados, eles acertaram a trave, estávamos um pouco preocupados e temerosos demais.
"Certamente teremos que trabalhar muito desse ponto de vista. Sempre digo aos meninos: devemos ser bons especialmente nos momentos negativos, quando em campo você tem que respirar, usar um pouco de experiência e sagacidade, gerenciar situações nas quais devemos melhorar."
Convocando a "malandragem"
A derrota destacou um tema recorrente para o Napoli nesta temporada: uma falta de "inteligência de rua" quando o momento se volta contra eles. Conte, um treinador renomado por construir equipes que apreciam o esforço físico e mental de vencer, expressou sua frustração de que seu atual grupo de jogadores é muito ingênuo quando está sob pressão.
O ex-técnico de Chelsea e Tottenham sugeriu que seus jogadores precisam abraçar a "malícia" para quebrar o ritmo do adversário, acrescentando: "Eu também disse aos rapazes, temos que ser bons em gerir esses momentos, porque eles [os adversários] os gerem. Com um pouco de experiência, um pouco de malícia, perdendo tempo em campo também.
"Depois disso, [é necessário] não perder a coragem, não se deixar dominar pelo medo de sofrer um gol. Porque então, se a atitude for essa, você chama o gol para você mesmo e nós o chamamos para nós mesmos. Há trabalho a ser feito nesse aspecto."
Conte tomou cuidado para não absolver seus jogadores de culpa, mas enfatizou que traços de caráter são mais difíceis de treinar do que sistemas táticos. Ele apontou para a falta de liderança vocal em campo como uma falha crítica, observando que em ambientes difíceis fora de casa, a personalidade muitas vezes é mais valiosa do que a habilidade técnica.
"Não tenho nada a reprovar a esses caras, que estão dando tudo em uma emergência", continuou ele. "É inevitável que, se eu for analisar algumas situações, especialmente fora de casa, tenhamos que ser melhores em gerenciá-las, falar mais, trazer à tona o caráter. Porque ali, além do jogador de futebol, a pessoa deve se fazer ouvir.
"Talvez seja o aspecto mais difícil de trabalhar: em nível psicológico você tenta trabalhar e encontrar o caminho certo, mas muitas vezes há jogadores que têm carisma e personalidade e nós, desse ponto de vista, devemos crescer e podemos crescer. Eles são excelentes rapazes, eu gostaria de ajudá-los a crescer desse ponto de vista também porque toda a equipe se beneficiaria disso."
Sinais de alerta para os atuais campeões
A derrota para a Udinese não foi um incidente isolado, mas sim a continuação de uma fase que alerta. Durante sua fala pós-jogo, Conte destacou uma estatística para sublinhar as dificuldades do jogo, lamentando que sua equipe já perdeu sete jogos fora de casa em todas as competições.
"O sinal de alerta eu dei mesmo quando vencemos, porque estas são situações que a longo prazo... Há pouco a dizer," comentou Conte. "No início do ano, de qualquer forma, quando você joga muitas competições, você se preocupa em montar um elenco à altura. Se depois, por razões externas, este elenco é reduzido, de qualquer forma você pode aguentar, mas no final você tem que pagar algo, caso contrário seríamos todos fenômenos, os rapazes, eu.
"Você tem que pagar algo, mas justamente em virtude disso devemos continuar a fazer o que estamos fazendo. Unidade, compacidade, não devemos perder entusiasmo e motivação."
Enfrentando o vento
Apesar do pessimismo em torno do resultado, Conte manteve-se resoluto sobre o caminho a seguir. Ele reconheceu que a temporada atual sempre seria uma luta e pediu união de todos os envolvidos com o clube. No entanto, ele se recusou a esconder a realidade de que ceder o controle da partida por 20 minutos - como fizeram contra o Udinese - é um hábito que deve ser quebrado imediatamente se eles quiserem salvar a temporada.
"De qualquer forma, para nós este ano não será um ano simples", concluiu Conte. "Mas o importante é sempre querer estar unido, compacto e enfrentar as dificuldades tentando melhorar. Então, algumas coisas são objetivas e estão sob os olhos de todos, mas eu não quero destacar ou falar sobre algumas situações.
"Devemos avançar em nosso trabalho, sabendo que todo o ambiente deve estar próximo do time porque não será um ano muito simples para nós. Todos sabemos disso, queremos trabalhar e lutar sabendo que já perdemos sete partidas fora de casa: há pouco a dizer... Quando o vento sopra ao contrário, devemos melhorar porque devemos saber como viajar mesmo com o vento contra nós."