Anthony Elanga, Scott McTominay e os seis jogadores que o Manchester United vendeu mal

Neste início de janela de meio de ano, a GOAL relembra seis vezes em que os Red Devils quebraram a cara abrindo mão de jogadores no mercado da bola

Os torcedores do Manchester United têm poucos motivos para sorrir neste momento. O time acaba de sair da pior temporada em 51 anos e, agora, enfrenta dificuldades no mercado de transferências para entregar a Ruben Amorim o elenco necessário para reverter a situação na próxima campanha.

A longa negociação por Bryan Mbeumo é o exemplo mais recente de como o United costuma pagar mais do que os rivais para fechar com seus alvos. Mas, se gastar demais já é um problema, vender mal também virou rotina. O clube tem ganhado a fama de subestimar seus próprios jogadores e negociá-los por valores muito abaixo do mercado.

O Newcastle acaba de acertar a compra de Anthony Elanga por £55 milhões (€74m), apenas dois anos depois do atacante sueco ter deixado o United por só £15 milhões. O Real Madrid, por sua vez, está interessado em Álvaro Carreras, que passou quatro anos no clube inglês sem sequer atuar no time principal antes de se destacar no Benfica.

As situações de Elanga e Carreras surgem no momento em que o United encontra dificuldades para negociar nomes como Rashford, Garnacho, Malacia, Sancho e Antony — todos desejando sair. Os três últimos custaram juntos £174 milhões, enquanto os dois primeiros são crias da base, vistos como pilares do futuro do clube. A ausência de propostas concretas até agora indica que o clube pode, mais uma vez, ser passado para trás na hora de vender.

Diante dessa dificuldade em valorizar seus ativos, a GOAL relembra seis casos nos últimos 25 anos em que o United subestimou jogadores e viu esses mesmos atletas brilharem longe do Old Trafford...