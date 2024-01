Antes de renovar com o Atlético-MG, joia assinou pré-contrato com o Coritiba; veja detalhes

Atacante Isaac havia firmado pré-contrato com o clube paranaense, e acordo tem multa rescisória de US$ 2 milhões (R$ 9,9 milhões)

O Atlético-MG anunciou a renovação contratual de Isaac até dezembro de 2028, mas o jogador já havia assinado um pré-contrato com o Coritiba. Ele ficaria livre do vínculo com o Galo a partir de abril deste ano e se acertou com os paranaenses, mas antes do negócio ser divulgado, acabou firmando a prorrogação com os mineiros.

A GOAL apurou detalhes do acordo entre Coritiba e Isaac, que acabou não avançando, mas que pode acabar em um processo judicial, já que foi firmada multa rescisória para a quebra do pré-contrato. A situação será avaliada pelo departamento jurídico do Coxa Branca nos próximos dias.