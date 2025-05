Ángel Di María, Marco Verratti, Paul Pogba e os alvos dos times dos EUA para o Mundial de Clubes

A GOAL analisa os alvos ideais de transferência para os clubes da MLS na corrida pelo Mundial de Clubes de 2025

A Federação de Futebol dos Estados Unidos autorizou a abertura de uma janela de transferências entre os dias 1º e 10 de junho para os times da MLS que disputarão o Mundial de Clubes de 2025 — Inter Miami, Seattle Sounders e, potencialmente, o LAFC.

O Preto e Dourado encara o Club América, da Liga Mexicana, em um playoff eliminatório no dia 31 de maio, valendo a última vaga no torneio. O vencedor se juntará ao Grupo D, que já conta com Flamengo, Chelsea e Espérance de Tunis.

Com a janela aprovada pela entidade, a decisão se alinha à medida da Fifa de abrir um curto período de transferências mundial durante o mesmo intervalo, permitindo que os clubes reforcem seus elencos antes do início da competição. Um exemplo claro é o lateral Trent Alexander-Arnold, do Liverpool, que deve se juntar ao Real Madrid como agente livre já nesse período.

Mais artigos abaixo

Para os três clubes da MLS envolvidos, surge uma oportunidade valiosa.

O técnico do Inter Miami, Javier Mascherano, já indicou que busca duas contratações — ambas especuladas como reforços para o setor ofensivo. A nova janela abre espaço para um último esforço por reforços, embora as restrições do regulamento de montagem de elenco da MLS imponham certos limites. A questão que fica é: o que é realista — e o que é necessário?

A GOAL analisou algumas das melhores opções disponíveis para esses clubes.