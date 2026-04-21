Andrés Gómez evolui no Vasco, segue orientação de Renato e mira vaga na Copa do Mundo

Autor do gol da virada na vitória do Vasco da Gama sobre o São Paulo no último sábado (18), o atacante colombiano Andrés Gómez vive seu melhor momento desde que chegou ao clube e se consolida como um dos principais nomes da equipe em 2026.

Sob o comando de Renato Gaúcho, Gómez tem ganhado cada vez mais protagonismo. Nos últimos dois jogos pelo Brasileirão, marcou duas vezes, incluindo o gol decisivo diante do São Paulo, e reforçou sua importância no sistema ofensivo cruzmaltino.

O bom momento, porém, não é recente. Desde sua chegada ao Rio, em julho do ano passado, o colombiano já se destacava como peça-chave no ataque. Nenhum jogador de um clube da Série A deu mais assistências no período: são 10 passes para gol em 42 partidas com a camisa vascaína.

Em um elenco que perdeu referências técnicas ao longo da temporada, como Philippe Coutinho, Pablo Vegetti e Rayan, Gómez assumiu maior responsabilidade e virou o principal nome do setor ofensivo do Vasco.