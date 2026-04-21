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Vasco Da Gama v Sao Paulo - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

Andrés Gómez evolui no Vasco, segue orientação de Renato e mira vaga na Copa do Mundo

A. Gomez
Vasco
R. Gaucho

Atacante colombiano cresce no Cruzmaltino, assume protagonismo no Vasco e se fortalece na briga por vaga na Copa

Autor do gol da virada na vitória do Vasco da Gama sobre o São Paulo no último sábado (18), o atacante colombiano Andrés Gómez vive seu melhor momento desde que chegou ao clube e se consolida como um dos principais nomes da equipe em 2026.

Sob o comando de Renato Gaúcho, Gómez tem ganhado cada vez mais protagonismo. Nos últimos dois jogos pelo Brasileirão, marcou duas vezes, incluindo o gol decisivo diante do São Paulo, e reforçou sua importância no sistema ofensivo cruzmaltino.

O bom momento, porém, não é recente. Desde sua chegada ao Rio, em julho do ano passado, o colombiano já se destacava como peça-chave no ataque. Nenhum jogador de um clube da Série A deu mais assistências no período: são 10 passes para gol em 42 partidas com a camisa vascaína.

Em um elenco que perdeu referências técnicas ao longo da temporada, como Philippe Coutinho, Pablo Vegetti e Rayan, Gómez assumiu maior responsabilidade e virou o principal nome do setor ofensivo do Vasco.

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    Conselhos de Renato Gaúcho

    Desde sua chegada, Renato tem cobrado mais presença de Gómez dentro da área e maior eficiência nas finalizações. A resposta veio dentro de campo, justamente da forma como o treinador vinha pedindo.

    Contra o Remo, o colombiano limpou a marcação e finalizou com precisão. Já diante do São Paulo, apareceu bem posicionado para aproveitar o rebote e definir o jogo.

    “Eu insisto bastante com os meus atacantes. Eles precisam preencher a área. Eles precisam estar presentes. O próprio Gómez falou: ‘bem que o professor fala, tem que estar na área para fazer gol’”, afirmou Renato.

    O treinador, no entanto, segue exigindo evolução, principalmente na tomada de decisão no último terço. Para ele, o desenvolvimento ainda está em andamento.

    “O que eu mais falo, até por eu ter sido atacante, é para eles terem tranquilidade. O desespero próximo da área é do adversário. É o meu trabalho corrigir, mas não é da noite para o dia”, completou.

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    Sonho de ir à Copa

    Além da evolução técnica, Gómez também tem se destacado pela intensidade e capacidade de desequilíbrio no um contra um, características que o colocam em evidência em um momento decisivo da temporada.

    O atacante esteve nas duas últimas convocações da seleção colombiana antes da Copa do Mundo e voltou a ganhar espaço com Néstor Lorenzo após sequência consistente no Vasco.

    Na última Data Fifa, saiu do banco nas partidas contra Croácia e França, somando mais de 60 minutos em campo e se firmando como opção ofensiva para a Colômbia.

    Em alta no clube e novamente no radar da seleção, Gómez transforma desempenho em argumento, e mantém vivo o sonho de disputar a próxima Copa do Mundo.


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