Andrés Escobar e o gol contra mais trágico da história da Copa do Mundo

Uma amada estrela colombiana foi brutalmente assassinada em sua cidade natal - esta é a sua história

A história de Andrés Escobar é uma das mais trágicas do futebol. Zagueiro da seleção colombiana e do Atlético Nacional, ele foi assassinado aos 27 anos em seu país após a Copa do Mundo de 1994 nos Estados Unidos.

Escobar foi responsabilizado pela eliminação da Colômbia na fase de grupos, por ter feito um gol contra na derrota por 2 a 1 frente aos EUA. Menos de uma semana depois, foi morto a tiros em frente a uma boate em Medellín. Humberto Castro Muñoz, guarda-costas e motorista de traficantes, confessou o crime.

O futebol colombiano estava profundamente ligado ao narcotráfico, tendo clubes como o Atlético Nacional sendo financiados por Pablo Escobar, e embora esse choque entre o mundo da bola e o dos cartéis de drogas tenha resultado em muitas mortes, o assassinato de Andrés Escobar abalou o mundo e, até hoje, não se sabe exatamente por que o zagueiro foi morto.

