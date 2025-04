Andrea Cambiaso: o defensor polivalente de Juventus e Itália que virou alvo de Manchester City e Liverpool

Os Bianconeri conseguiram manter o italiano durante a janela de janeiro, mas é quase certo que ele sairá neste ano

Quando Andrea Cambiaso foi convocado pela Itália pela primeira vez em 2023, ele genuinamente não podia acreditar. "Eu estava no Albissola há menos de cinco anos", apontou em uma conferência de imprensa em Coverciano. Até hoje, o lateral da Juventus ainda se esforça para entender o quanto ele avançou desde aqueles dias como adolescente aprendendo seu ofício na quarta divisão do futebol italiano.

Depois de lutar por anos para se provar no clube da sua cidade natal, o Genoa, ele agora é titular indiscutível tanto no clube quanto na seleção, tendo se mostrado um dos jogadores mais versáteis do mundo. Ele também é um dos mais cobiçados e é amplamente esperado que se junte a um dos clubes mais ricos da Europa neste verão.

Então, quem é Cambiaso e por que o Manchester City, em particular, está tão desesperado para assinar contrato com o jogador de 25 anos durante a próxima janela de transferências? GOAL explica tudo abaixo...