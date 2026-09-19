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Análise: o Al Ahly se matou e os Sundowns aproveitam os desastres de Posiuș!

Especiais e Opinião
Mamelodi Sundowns FC x Al-Ahli
Mamelodi Sundowns FC
Al-Ahli
FIFA Intercontinental Cup
M. Pusic
África do Sul
Arábia Saudita
Países Baixos

O Al-Raqi na corda bamba!

A derrota do Al-Ahli para o Sundowns não se deveu a uma clara superioridade tática por parte do campeão africano, mas foi decidida por pequenos detalhes, depois de a equipe saudita ter apresentado momentos muito bons, mas desperdiçado suas chances e não ter lidado da forma necessária com os cruzamentos e as bolas dentro da área.

Marino Pušić começou a partida de maneira positiva, deixando a posse de bola com o Sundowns, apostando nos contra-ataques e no aproveitamento dos espaços no meio-campo e na defesa do adversário, método que rendeu ao Al-Ahli mais de uma oportunidade de chegar ao gol da equipe sul-africana.

Mas o treinador holandês não manteve a mesma postura durante toda a partida, já que o Al-Ahli recuou de forma mais acentuada no segundo tempo e começou a perder os espaços que buscava no início, antes que algumas mudanças aumentassem a dificuldade da tarefa, especialmente com o atraso na entrada de Galeno.

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  • Al Ahli v Al Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Posić explora os espaços

    O Al Ahly apostou no passe contínuo no último terço do Sundowns, com a movimentação de um dos jogadores vindos de trás para explorar o espaço nas costas da defesa adversária, ideia que apareceu mais de uma vez com Francisco Trincão, assim como com Ziad El Gehani.

    Essas movimentações obrigaram a defesa do Sundowns a se deslocar constantemente e permitiram ao Al Ahly chegar às zonas de perigo, mas o problema esteve na finalização e no desperdício das oportunidades, o que privou a equipe de traduzir sua superioridade em mais gols.

    O Al Ahly deveria ter mantido essa postura por mais tempo, especialmente porque o Sundowns avançava com muitos jogadores e deixava espaços evidentes às suas costas, espaços que o Al Ahly poderia ter atacado com velocidade e nas transições.

    Mas, com o passar do tempo, o Al Ahly recuou cada vez mais e passou a ter menos capacidade de explorar os espaços que existiam no início da partida, o que deu ao Sundowns a chance de impor seu ritmo de forma mais acentuada.

    • Publicidade
  • Al Ahli vs Al Riyadh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Toni deixa o gol para Al-Braikan

    Posecki trabalhou na inversão de funções entre Ivan Toney e Firas Al-Buraikan, a fim de aproveitar a velocidade deste último e sua capacidade de correr nos espaços, algo que ficou claro no lance do gol do Al-Ahli.

    Ao mesmo tempo, Toney se transformou em armador em muitos momentos da partida, liberando-se da área e deixando o espaço para os que chegavam de trás, o que deu ao Al-Ahli maior flexibilidade na construção dos ataques e na chegada à meta do Sundowns.

    Essa ideia funcionou muito bem no primeiro tempo, mas o Al-Ahli não a aproveitou o suficiente por causa das oportunidades desperdiçadas, e depois seu impacto diminuiu com a redução do avanço da equipe e a queda no número de jogadores capazes de explorar os espaços.

    E aqui apareceu outro lado das decisões de Posecki, pois ele demorou a colocar Galeno, o jogador que pode aproveitar os espaços atrás da defesa do Sundowns, mas quando ele entrou o adversário já havia marcado o segundo gol e recuado, e assim desapareceram os espaços que ele deveria ter explorado.

  • O Sundowns descobre o ponto fraco do Ahly

    O Sundowns teve a posse de bola, mas não se limitou a fazê-la circular; concentrou-se claramente nas laterais e no lançamento de cruzamentos, depois de parecer ter descoberto que o Al Ahly tinha dificuldades em lidar com as bolas vindas dos flancos.

    O primeiro gol veio dessa maneira, depois de o Sundowns lançar a bola por trás da defesa, aproveitando Nuno Santos a falta de cobertura para marcar o gol da vantagem, antes de o cenário se repetir no segundo tempo com um cruzamento pelo lado direito.

    E aqui apareceu a diferença entre as duas equipes: o Al Ahly teve espaços que poderia aproveitar, mas não continuou a atacá-los com a mesma intensidade, enquanto o Sundowns manteve a pressão pelas laterais e explorou o ponto fraco que apareceu na defesa do Al Ahly.

    E o recuo do Al Ahly no segundo tempo foi um motivo adicional para o aumento da pressão do Sundowns, já que a equipe passou a estar mais voltada a defender suas zonas do que a ameaçar o gol do adversário, o que fez o perigo se transferir gradualmente para o gol do Al Ahly.

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  • Sundowns aproveita o caos do Al Ahly

    A entrada de Mohamed Abdel Rahman foi um ponto decisivo na partida, depois de ele ter entrado como substituto de Saeed Baatiyah, e não se passaram mais do que alguns segundos antes de o Al Ahli sofrer o segundo gol, marcado por Nuno Santos.

    Abdel Rahman falhou na marcação de Santos dentro da área, permitindo que o jogador do Sundowns encontrasse o espaço adequado para converter o cruzamento em seu segundo gol, decidindo a partida a favor de sua equipe.

    Não se pode atribuir a Abdel Rahman sozinho a responsabilidade pela derrota, mas o lance confirma que o problema do Al Ahli estava no trato com os cruzamentos e na marcação, especialmente porque o Sundowns repetiu o mesmo cenário duas vezes.

    No fim, Pusic começou a partida com boas ideias e conseguiu explorar os espaços e aproveitar Toney, Al Buraikan e Trincão, mas prejudicou o Al Ahli no segundo tempo por causa do recuo e de mudanças que não serviram à equipe da forma necessária.

    E a principal delas foi o atraso em acionar Galeno. Quando o jogador entrou, o Sundowns já havia marcado o segundo gol e recuado, e, consequentemente, desapareceram os espaços que Galeno poderia explorar, tornando a carta ofensiva atrasada em relação ao momento adequado.

    Leia também: Vídeo: Sundowns fulmina o Al Ahli saudita e se sagra campeão de meio mundo

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