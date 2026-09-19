A derrota do Al-Ahli para o Sundowns não se deveu a uma clara superioridade tática por parte do campeão africano, mas foi decidida por pequenos detalhes, depois de a equipe saudita ter apresentado momentos muito bons, mas desperdiçado suas chances e não ter lidado da forma necessária com os cruzamentos e as bolas dentro da área.

Marino Pušić começou a partida de maneira positiva, deixando a posse de bola com o Sundowns, apostando nos contra-ataques e no aproveitamento dos espaços no meio-campo e na defesa do adversário, método que rendeu ao Al-Ahli mais de uma oportunidade de chegar ao gol da equipe sul-africana.

Mas o treinador holandês não manteve a mesma postura durante toda a partida, já que o Al-Ahli recuou de forma mais acentuada no segundo tempo e começou a perder os espaços que buscava no início, antes que algumas mudanças aumentassem a dificuldade da tarefa, especialmente com o atraso na entrada de Galeno.

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