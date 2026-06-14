Amorim é o favorito para assumir o comando do Milan: como seria seu estilo de jogo e como isso mudaria o mercado

Foram fundamentais as reuniões realizadas por videoconferência durante a semana, enquanto Amorim se encontrava em Lisboa, e também ontem. Por trás da candidatura do ex-técnico do Sporting ao Milan, apesar das negativas, está também a influência de Jorge Mendes: os intermediários que estão promovendo o técnico português são próximos ao superagente, que teria, além disso, apresentado ao clube um pacote muito abrangente relacionado ao mercado e à sustentabilidade econômica, mesmo que o superagente não seja oficialmente o representante do técnico — papel que cabe à agência independente AS1 —, mas exerça, de qualquer forma,uma forte influência indireta por meio de mandatos de intermediação. Um papel que ele exerce frequentemente nas negociações do mercado de transferências, quando é contratado oficialmente pelos clubes para desbloquear operações complexas, atuando como facilitador ou consultor externo, independentemente de ser o representante direto do técnico ou do jogador.







