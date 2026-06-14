"Quando era criança, gostava de assistir ao Benfica e ao Milan. Lembro-me de assistir às fitas do Milan com Maldini, Baresi, Gullit, Rijkaard, Savicevic... Meus sonhos de criança eram jogar no Benfica e no Milan. Um deles eu realizei. Agora preciso me tornar técnico do outro”.Ruben Amorim, em uma entrevista antiga de há dez anos, havia profetizado o que poderia se tornar sua realidade atual: o banco dereservas do Milan.
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Amorim é o favorito para assumir o comando do Milan: como seria seu estilo de jogo e como isso mudaria o mercado
A PROPOSTA
As negociações, impulsionadas também pela cláusula de 6 milhões de euros para liberar Jaissle do Al Ahli, já estão bem avançadas: Cardinale propôs diretamente a ele e ao seu representante, Costa, um contrato de dois anos com opção de renovação por uma terceira temporada no valor de 3,5 milhões de euros, além de bônus vinculados à classificação para a Liga dos Campeões e ao desempenho do Diavolo na Liga Europa. O técnico, que vem de uma decepção na Premier League com o Manchester United, está inclinado a aceitar a proposta para voltar a entrar em ação.
A AGÊNCIA AS1 E O PAPEL DE MENDES
Foram fundamentais as reuniões realizadas por videoconferência durante a semana, enquanto Amorim se encontrava em Lisboa, e também ontem. Por trás da candidatura do ex-técnico do Sporting ao Milan, apesar das negativas, está também a influência de Jorge Mendes: os intermediários que estão promovendo o técnico português são próximos ao superagente, que teria, além disso, apresentado ao clube um pacote muito abrangente relacionado ao mercado e à sustentabilidade econômica, mesmo que o superagente não seja oficialmente o representante do técnico — papel que cabe à agência independente AS1 —, mas exerça, de qualquer forma,uma forte influência indireta por meio de mandatos de intermediação. Um papel que ele exerce frequentemente nas negociações do mercado de transferências, quando é contratado oficialmente pelos clubes para desbloquear operações complexas, atuando como facilitador ou consultor externo, independentemente de ser o representante direto do técnico ou do jogador.
IBRAHIMOVIC E O MERCADO
É por isso que a proposta de Jorge Mendes não se refere apenas ao treinador, mas tambéma uma gestão firme do mercado de transferências do Milan, como aliás já aconteceu sob a liderança de Cardinale, na última janela de janeiro, quando chegou, entre outros, João Félix. É provável que Ibrahimovic, tendo em vista os compromissos nos EUA para a Copa do Mundo, tenha recorrido a algum agente amigo, como o português e Rafaela Pimenta.
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O MÓDULO DA AMORIM E AS NECESSIDADES
É provável também que Amorim já esteja pensando em qual formação adotar e no mercado de transferências necessário para concretizar sua visão de futebol: no Rossonero, ele voltaria a utilizar o clássico 3-4-2-1, alternando-o com o 3-4-3, o que exigiria a contratação de pelo menos dois zagueiros e dois jogadores de linha de meio-campo capazes de desempenhar várias funções no meio-campo ofensivo, além de um verdadeiro centroavante.
A SAÍDA DE LEAO E OS NOVOS CONTRATOS
É inevitável que a discussão também aborde a saída de Leão, que já confirmou várias vezes a vontade de deixar o Milan: com a saída lucrativa do número 10 português, os rossoneri teriam uma boa margem para investir no mercado. Na defesa, os nomes de Antonio Silva, do Benfica, representado pela Gestifute de Mendes e com contrato que expira em 2027, e de Gonçalo Inácio, do Sporting, apontado como principal reforço para a defesa também por Tare e Allegri, assim como Francisco Trincão no meio-campo ofensivo, também de propriedade do Sporting e da agência de Mendes, e Gonçalo Ramos, do PSG, no ataque. Todos perfis que podem ganhar destaque, dependendo também de quem será o novo diretor esportivo, com Krosche, do Eintracht, como principal candidato.