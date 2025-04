América-RN x Treze: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série D 2025

Equipes entram em campo neste sábado (26), na Arena das Dunas, pela segunda rodada da quarta divisão do Campeonato Brasileiro; veja os detalhes

América-RN e Treze se enfrentam neste sábado (26), às 16h30 (de Brasília), na Arena da Dunas, em Natal, pela segunda rodada da Série D 2025. A partida não teve transmissão ao vivo confirmada. (confira a programação completa).

O América-RN volta a campo com a missão de transformar o favoritismo em resultado prático. Depois de estrear com um empate sem gols diante do Horizonte, fora de casa, o atual tricampeão potiguar aposta no retorno à Arena das Dunas para embalar na Série D e mostrar que aprendeu com os tropeços da última temporada, especialmente a eliminação precoce no mata-mata.

Já o Treze tenta se recuperar do revés na estreia para não perder fôlego logo no início da competição. Apesar do bom volume de jogo apresentado diante do Santa Cruz, o Galo acabou superado por 1 a 0 no Estádio Amigão e agora encara fora de casa mais um adversário tradicional do grupo.