América-RN x Ferroviário: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série D 2025

Clubes se enfrentam pela nona rodada do grupo A3 da competição

América-RN e Ferroviário jogam nesta segunda-feira (16), às 20h (horário de Brasília), em confronto válido pela nona rodada do grupo A3 do Campeonato Brasileiro Série D 2025. A partida acontece na Arena das Dunas, em Natal, e não possui transmissão confirmada (veja a programação completa de futebol aqui).

Terceiro colocado do grupo com 13 pontos, o América-RN vem de derrota e tenta esboçar uma reação no campeonato. Na última rodada, o Dragão perdeu para o Sousa por 1 a 0.

Já o Ferroviário vem logo abaixo na tabela de classificação. Na quarta posição com 12 pontos, o time cearense venceu o líder Santa Cruz na última rodada por 3 a 1.