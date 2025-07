América-RN x Central: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série D 2025

Equipes vão a campo em disputa pela liderança do Grupo A3; veja quem transmite o duelo

América-RN e Central se enfrentam neste domingo (13), às 19h (de Brasília), pela 12ª rodada do Grupo A3 da Série D do Campeonato Brasileiro. O jogo será na Casa de Apostas Arena das Dunas, em Natal, com transmissão ao vivo no YouTube através do canal do portal Metrópoles, que comprou os direitos de exibição da competição (clique aqui e confira a programação diária).

Terceiro colocado da chave, com 20 pontos em 11 jogos, o América chega embalado por uma sequência de três partidas de invencibilidade. Apesar do empate sem gols com o Santa Cruz-PE na última rodada, o Alvirrubro venceu o Santa Cruz-RN por 2 a 1 e o Ferroviário por 3 a 2 nas rodadas anteriores. Um triunfo neste domingo iguala a pontuação do líder do grupo, o próprio Santa Cruz-PE, com 23 pontos.

A Patativa também vive boa fase na Série D e divide a liderança com o Santa Cruz, ambos com 23 pontos. No entanto, por conta do saldo de gols inferior, o time de Caruaru ocupa a vice-liderança. O Central vem de duas vitórias seguidas por 1 a 0, sendo a mais recente sobre o Santa Cruz-RN. A equipe pernambucana acumula uma invencibilidade de seis jogos, sem perder desde maio.

No confronto direto do primeiro turno, o América levou a melhor e venceu o Central por 2 a 1, em pleno Lacerdão, uma das duas únicas derrotas da equipe caruaruense na competição. Os clubes também se enfrentaram na Série D de 2021, com uma vitória para cada lado.