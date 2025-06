América-MG x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro sub-20

No Independência, equipes se enfrentam nesta quarta-feira (11), pela 13ª rodada do Brasileirão da categoria; veja os detalhes

América-MG e Atlético-MG entram em campo nesta quarta-feira (11), às 15h (horário de Brasília), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20 de 2025. O jogo acontecerá na Arena Independência, em Belo Horizonte, Minas Gerais, mas não teve transmissão oficial confirmada.

O América-MG entra pressionado para o clássico, sem vencer há cinco partidas somando estadual e nacional. Ainda assim, sustenta a melhor defesa do campeonato, com apenas seis gols sofridos, e ocupa a oitava colocação. Uma vitória nesta rodada pode consolidar o Coelho no G8 e aproximar o time da classificação, o que dá peso extra ao confronto diante do maior rival.

Do outro lado, o Atlético-MG vive situação delicada. Com apenas duas vitórias em doze rodadas e flertando com o Z3, o Galo é o 16º colocado e está a um ponto da zona de rebaixamento. A recente vitória por 3 a 2 sobre o Juventude deu fôlego, mas o time ainda precisa provar que pode reagir e ganhar consistência na temporada — e um clássico é o cenário ideal (ou mais desafiador) para isso.