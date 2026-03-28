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AS Bari v AC Milan - Serie AGetty Images Sport

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Ambrosini: “Gattuso me fez uma promessa, espero que a cumpra. Consegui me emocionar, como italiano e como amigo”

Itália
M. Ambrosini
G. Gattuso

As lembranças de um grande amigo e companheiro de mil batalhas do técnico

Massimo Ambrosini, comentarista e ex-jogador de futebol, companheiro de equipe do atual técnico da Seleção Italiana, Gattuso, no Milan, falou ao jornal *La Gazzetta dello Sport*:

“Tenho que admitir que estou agradavelmente surpreso por ter conseguido me emocionar. Primeiro como italiano e depois como amigo do Rino. Visto o que aconteceu no passado, todos nós vivemos com um sentimento de desespero ao nos vermos novamente nas repescagens, mas agora demos o primeiro passinho e estamos felizes”.

  • ENTRE A IRLANDA DO NORTE E A BÓSNIA

    "Passamos por dificuldades no primeiro tempo porque levamos para o campo exatamente o que esperávamos não levar: um pouco de medo e tensão. Era inevitável, considerando os antecedentes. Após o gol de Tonali no início do segundo tempo, houve uma espécie de... alívio, e a equipe jogou melhor. Se o placar tivesse continuado em 0 a 0, a ansiedade teria aumentado ainda mais. Em casos como este, corre-se o risco de perder a organização, mas os Azzurri não o fizeram. Embora, com exceção de alguns lampejos nos primeiros minutos, a Irlanda do Norte nunca tenha nos colocado em dificuldades. Enfrentaremos na terça-feira uma equipe que é uma mistura de experiência e talento. Acho que a pressão de Bergamo pode ser melhor administrada, apesar de o que está em jogo ser o mesmo, já que será mais um confronto decisivo.”


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  • RINO E AMBRO

    "Em 1999, Rino chegou ao Milan vindo da Salernitana, no verão seguinte ao título que conquistamos com Zaccheroni. Nós nos conhecemos durante uma concentração da Seleção Sub-21: ele me perguntava sobre o Milan e eu sobre a Escócia, onde ele havia jogado antes de voltar para a Itália. Eu e Rino nos conhecemos durante uma concentração da Seleção Sub-21: ele me perguntava sobre o Milan e eu sobre a Escócia, onde ele havia estado antes de voltar para a Itália. Ele estava sedento por conhecimento, cheio de entusiasmo e de uma saudável vontade de se destacar. Além disso, tinha humildade e coragem. Era contagiante... Era impossível não gostar dele.”

    “Gattuso sempre ouve o que lhe dizem, mesmo quando está irritado. Sua teimosia não o impede de analisar um conselho. Em termos de personalidade, quando jovens, a ambição nos unia. Esse sentimento nos tornou rivais por uma vaga no time: ele jogou mais do que eu e, com o tempo, percebi que era justo. Mas ambos éramos vorazes no amor pelo que fazíamos e pela camisa que vestíamos”.

    "O momento mais bonito? É inevitável falar das vitórias, porque elas nos unem. E, portanto, a conquista da Champions em Atenas foi inesquecível. Mas também fora do campo nos damos bem: nas montanhas somos vizinhos e espero, mais cedo ou mais tarde, convencê-lo a vir comigo fazer uma bela caminhada. Porque acho que ele não tem muito jeito para esquiar... (risos, ndr) O momento mais difícil? Quando ele quis enfiar um garfo nas costas do Pirlo por causa de uma brincadeira e eu me coloquei no meio... (risos, ndr). Não, vamos lá, vou falar sério. O momento mais difícil foi quando li nos jornais que ele poderia deixar o Milan, mas eu não acreditava, então perguntei se era verdade e ele me disse que sim. Senti uma grande tristeza por dentro. Ele me fez uma promessa e espero que a cumpra. Ele me disse que, caso nos classificássemos para a Copa do Mundo, brindaríamos juntos. Estou esperando por ele na montanha, para que depois... possamos fazer uma caminhada”.

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