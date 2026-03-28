Ambrosini: “Gattuso me fez uma promessa, espero que a cumpra. Consegui me emocionar, como italiano e como amigo”

"Em 1999, Rino chegou ao Milan vindo da Salernitana, no verão seguinte ao título que conquistamos com Zaccheroni. Nós nos conhecemos durante uma concentração da Seleção Sub-21: ele me perguntava sobre o Milan e eu sobre a Escócia, onde ele havia jogado antes de voltar para a Itália. Eu e Rino nos conhecemos durante uma concentração da Seleção Sub-21: ele me perguntava sobre o Milan e eu sobre a Escócia, onde ele havia estado antes de voltar para a Itália. Ele estava sedento por conhecimento, cheio de entusiasmo e de uma saudável vontade de se destacar. Além disso, tinha humildade e coragem. Era contagiante... Era impossível não gostar dele.”

“Gattuso sempre ouve o que lhe dizem, mesmo quando está irritado. Sua teimosia não o impede de analisar um conselho. Em termos de personalidade, quando jovens, a ambição nos unia. Esse sentimento nos tornou rivais por uma vaga no time: ele jogou mais do que eu e, com o tempo, percebi que era justo. Mas ambos éramos vorazes no amor pelo que fazíamos e pela camisa que vestíamos”.

"O momento mais bonito? É inevitável falar das vitórias, porque elas nos unem. E, portanto, a conquista da Champions em Atenas foi inesquecível. Mas também fora do campo nos damos bem: nas montanhas somos vizinhos e espero, mais cedo ou mais tarde, convencê-lo a vir comigo fazer uma bela caminhada. Porque acho que ele não tem muito jeito para esquiar... (risos, ndr) O momento mais difícil? Quando ele quis enfiar um garfo nas costas do Pirlo por causa de uma brincadeira e eu me coloquei no meio... (risos, ndr). Não, vamos lá, vou falar sério. O momento mais difícil foi quando li nos jornais que ele poderia deixar o Milan, mas eu não acreditava, então perguntei se era verdade e ele me disse que sim. Senti uma grande tristeza por dentro. Ele me fez uma promessa e espero que a cumpra. Ele me disse que, caso nos classificássemos para a Copa do Mundo, brindaríamos juntos. Estou esperando por ele na montanha, para que depois... possamos fazer uma caminhada”.