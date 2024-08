Alvo de Cruzeiro e Corinthians, Michael tem propostas para seguir no mundo árabe

Atacante tem contrato com o Al Hilal até janeiro de 2025 e avalia futuro junto ao clube saudita

Com a possibilidade de deixar o Al Hilal ainda nesta janela de transferências, Michael entrou na mira de clubes como Cruzeiro e Corinthians no futebol brasileiro. A dupla, no entanto, tem concorrência do mundo árabe. Segundo soube a GOAL, o atacante tem propostas do Qatar, Emirados Árabes e também de duas outras equipes do futebol saudita.

Michael tem contrato com o Al Hilal até janeiro de 2025 e há conversas com o clube saudita para definir o futuro. As partes avaliam a possibilidade de uma rescisão contratual nas próximas semanas.