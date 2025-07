Álvaro Carreras: o lateral esquerdo que fracassou no Manchester United, mas está perto de retorno ao Real Madrid

A passagem apagada por Old Trafford não atrapalhou os planos do espanhol, que está de volta ao Real em uma negociação multimilionária

Alguns jogadores parecem predestinados ao topo desde os primeiros passos na base: sobem sem grandes sobressaltos até o time profissional e, em pouco tempo, estão envolvidos em transferências milionárias. O elenco do Real Madrid está cheio de exemplos desse tipo, com casos de Trent Alexander-Arnold, David Alaba e Kylian Mbappé, que seguiram trajetórias parecidas antes de desembarcar no Santiago Bernabéu.

Há também aqueles que começam a carreira em clubes menores, vão se firmando aos poucos em equipes de médio porte até alcançarem a elite. Antonio Rudiger é um bom exemplo: revelado pelo Stuttgart, ganhou projeção na Roma, brilhou no Chelsea e chegou ao Real em 2022. Mas existem ainda os que surgem em grandes clubes, mas não decolam de imediato, e que, depois de darem a volta por cima, reencontram o caminho da casa onde tudo começou.

Esse é o caso de Álvaro Carreras, que está prestes a selar seu retorno ao Real Madrid cinco anos após ter deixado o clube em busca de novos ares. Em 2020, o lateral trocou a base merengue pelo Manchester United, no mesmo momento em que Alejandro Garnacho deixava o Atlético de Madrid rumo a Old Trafford. Só que, enquanto Garnacho, mais de um ano mais jovem, brilhou logo de cara e virou titular no time principal aos 18 anos, Carreras teve que encarar um caminho bem mais sinuoso.

Ele rodou por empréstimos, indo primeiro para o modesto Preston North End (o próprio Carreras definiu a experiência como “ir para a lama”) e depois para o Granada. Sem jamais disputar uma partida oficial pelo time principal do United, acabou vendido em definitivo ao Benfica. E foi justamente em Lisboa que a carreira, enfim, engrenou. Com boas atuações no Estádio da Luz, o espanhol chamou a atenção de clubes de toda a Europa. Como resumiu seu técnico Bruno Lage no fim da última temporada: “Quando cheguei, o Álvaro era visto como um fracasso. Hoje, Real Madrid e Atlético estão brigando para contratá-lo”.

O Real levou a melhor na disputa ao acertar a contratação do lateral de 22 anos por até € 50 milhões (R$ 323 milhões), em um negócio que ainda inclui o envio de Rafael Obrador para o Benfica por € 5 milhões (R$ 32 milhões). Agora, Carreras tem a chance de seguir os passos de seu ídolo de infância, Marcelo, e escrever sua própria história como o novo dono da lateral esquerda do Real Madrid.