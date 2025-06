Altos x Sampaio Corrêa: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série D 2025

Equipes voltam a se enfrentar nesta quarta-feira (11), no Lindolfinho, pela Quarta Divisão, após empate no primeiro turno.

Altos e Sampaio Corrêa entram em campo nesta quarta-feira (11), às 19h (horário de Brasília), pela oitava rodada da primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro de 2025. O jogo acontecerá no Estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, no Piauí, e será transmitido pela Altos TV, canal oficial do clube no Youtube (clique aqui e confira a programação do dia).

O Altos vive grande fase e carrega uma invencibilidade de dez jogos, somando cinco vitórias e cinco empates desde as semifinais do Campeonato Piauiense. Vice-líder do Grupo A2 da Quarta |Divisão com 13 pontos, o Jacaré entra em campo embalado pelo empate fora de casa contra o próprio Sampaio Corrêa e de olho na liderança — que pode ser sua em caso de vitória no Lindolfo Monteiro. A consistência recente é um trunfo d aequipe da casa.

O Sampaio Corrêa chega pressionado. Apesar do empate na última rodada diante do Altos, a equipe maranhense vem de derrota na Copa do Nordeste para o Ceará e tenta retomar o bom desempenho dentro da Série D. Com nove pontos e na quarta colocação do grupo, a Bolívia Querida sabe que vencer fora de casa é crucial para seguir no G4 e alimentar as chances de avançar.