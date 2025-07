Altos x Maranhão: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série D 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (26), no Estádio Lindolfinho; confira a transmissão e outras informações do jogo

Altos e Maranhão se enfrentam neste sábado (26), às 16h (de Brasília), no Estádio Lindolfinho, em Teresina, pela 14ª rodada do Grupo A2 da Série D 2025. A partida terá transmissão ao vivo no canal do Metrópoles no YouTube (confira a programação completa).

Já classificado para a segunda fase da Série D, o Altos, com 26 pontos, está garantido na liderança do Grupo A2. Em 13 jogos disputados, a equipe soma sete vitórias, cinco empates e uma derrota. Aproveitamento de 66%.

"Vou com força máxima para o jogo, esse era o planejamento. Se a gente não jogar com o time base agora, íamos ficar 15 dias para ir para o mata-mata, pois eles não jogaram contra o Tocantinópolis, e na próxima semana é o mata-mata. Eu cheguei a fazer isso no Cianorte - deixar 15 dias sem jogar - e quando voltaram a jogar perderam um pouco de ritmo, voltou um pouco mais devagar, então esse é o cuidado que eu queria ter", afirmou o técnico Jerson Testoni.

"Claro que a gente vai ter algumas situações, por exemplo, quem tem 2 cartões amarelos não vai jogar, tem a lesão do Mandacaru. Mas o restante, é o que temos de melhor", completou.

Por outro lado, o Maranhão briga por uma vaga na segunda fase. Em quinto lugar, com 16 pontos, o time está a um ponto do Iguatu, equipe que fecha a zona de classificação.