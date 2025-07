Alisha Lehmann é o rosto da Suíça na Eurocopa feminina 2025 - mas qual papel a estrela vai desempenhar para as anfitriãs?

Tem sido um ano desafiador para a ponta da Juventus, mas, depois de muitas incertezas, ela finalmente jogará um grande torneio em casa neste mês

Alisha Lehmann é uma das jogadoras mais reconhecidas do futebol feminino mundial. Nenhuma atleta do esporte acumula tantos seguidores nas redes sociais quanto a ala suíça, que já soma 60 partidas pela seleção principal e defendeu clubes como West Ham, Everton, Aston Villa e, atualmente, Juventus. No entanto, por muito tempo, a jogadora de 26 anos enfrentou uma sequência de infortúnios em torneios internacionais, que parecia longe de terminar neste verão europeu.

Lehmann ficou de fora da Copa do Mundo Feminina de 2019 após uma lesão no tornozelo durante um treinamento com a seleção, que precisou de cirurgia. Também abriu mão da Eurocopa de 2022, alegando não estar “mentalmente pronta” para competir. Nos dois primeiros jogos da Suíça em 2025, ela não foi convocada pelo técnico Pia Sundhage — poucos meses antes da sua seleção sediar a Euro. Perder a chance de jogar um grande torneio em casa certamente teria sido um baque enorme para qualquer jogadora.

Felizmente, a sorte de Lehmann mudou. Após mais de cinco meses afastada das convocações, ela foi chamada novamente por Sundhage antes de ter seu nome confirmado para a Euro no final do mês passado. Mas como a jogadora conseguiu essa reviravolta — saindo do quase esquecimento para se firmar novamente nos planos para o maior torneio do verão da La Nati? E qual será seu papel agora?