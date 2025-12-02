Alisha Lehmann é escolhida para carregar a tocha olímpica antes dos Jogos de Inverno em Milão e Cortina d'Ampezzo

Lehmann tem enfrentado dificuldades em campo nesta temporada. Embora tenha feito seis aparições pelo Como, ela só completou 90 minutos uma vez e ainda não marcou ou deu uma assistência. No entanto, ela mantém um imenso engajamento nas redes sociais, sendo uma das estrelas mais comercializáveis no futebol feminino.

Ela explicou na última janela de transferências que se juntou ao Como devido ao desejo de "liderar o movimento" de expansão do futebol feminino, mas seu desempenho ainda não correspondeu à sua ambição.

Ela disse: “Isso envia a mensagem de que ser forte, ambiciosa e expressiva pode andar de mãos dadas; isso é importante para o futuro do esporte,” diz Lehmann, que gosta da “mentalidade de mulheres em primeiro lugar” do clube.

“Estamos em um momento em que o futebol feminino pode se definir por seus próprios termos, e clubes independentes como o Como Women têm a oportunidade de liderar o movimento. Isso não é apenas sobre vencer partidas. É sobre construir algo que dure. Esta é a primeira vez que me junto a um clube independente. Isso foi uma grande parte da minha decisão. Mostra que há uma maneira diferente de fazer as coisas.”