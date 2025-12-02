Alisha Lehmann é escolhida para carregar a tocha olímpica antes dos Jogos de Inverno em Milão e Cortina d'Ampezzo
Lehmann anuncia novidade nos Jogos de Inverno
Alisha Lehmann foi confirmada como uma das portadoras da tocha para os Jogos Olímpicos de Inverno de 2026, que acontecerão em Milão e Cortina d'Ampezzo em fevereiro de 2026. A estrela suíça juntou-se ao Como vinda da Juventus, e é uma das jogadoras femininas mais seguidas no Instagram, com impressionantes 16,1 milhões de seguidores. Assim, foi anunciada como "a atacante que irá liderar o caminho".
O caminho da tocha olímpica
A rota que Lehmann percorrerá com a tocha ainda não foi anunciada, mas o revezamento já está em andamento. Começou na Grécia, com a chama sendo acendida na Antiga Olímpia, em homenagem à história dos jogos olímpicos, e agora viajará pela Itália. A tocha está em Lamia, uma cidade no centro da Grécia. Ela entrará na Itália no dia 5 de dezembro, pela cidade de Roma, e viajará pelo país antes de finalmente chegar a Milão no dia 4 de fevereiro. Há um total de 60 etapas para o revezamento.
A temporada de Lehmann
Lehmann tem enfrentado dificuldades em campo nesta temporada. Embora tenha feito seis aparições pelo Como, ela só completou 90 minutos uma vez e ainda não marcou ou deu uma assistência. No entanto, ela mantém um imenso engajamento nas redes sociais, sendo uma das estrelas mais comercializáveis no futebol feminino.
Ela explicou na última janela de transferências que se juntou ao Como devido ao desejo de "liderar o movimento" de expansão do futebol feminino, mas seu desempenho ainda não correspondeu à sua ambição.
Ela disse: “Isso envia a mensagem de que ser forte, ambiciosa e expressiva pode andar de mãos dadas; isso é importante para o futuro do esporte,” diz Lehmann, que gosta da “mentalidade de mulheres em primeiro lugar” do clube.
“Estamos em um momento em que o futebol feminino pode se definir por seus próprios termos, e clubes independentes como o Como Women têm a oportunidade de liderar o movimento. Isso não é apenas sobre vencer partidas. É sobre construir algo que dure. Esta é a primeira vez que me junto a um clube independente. Isso foi uma grande parte da minha decisão. Mostra que há uma maneira diferente de fazer as coisas.”
O que vem a seguir?
Ainda não está claro quando Lehmann correrá sua etapa do revezamento, mas os fãs estarão ansiosos para ver tanto a estrela de Como quanto a histórica chama olímpica.