Aliado de Infantino: lenda do Barcelona envolve a Fifa em nova acusação

A Federação Internacional de Futebol enfrenta uma nova acusação, por não ter investigado Samuel Eto'o, presidente da Federação Camaronesa, em razão de sua relação com Gianni Infantino, presidente da FIFA.

O jornal Telegraph noticiou que Infantino enfrenta questionamentos sobre sua relação com Samuel Eto'o, em meio a acusações de que um dos mais notáveis apoiadores do presidente da FIFA teria feito uso indevido de cerca de 500 mil libras esterlinas, pagas pela Rússia à sua conta bancária pessoal.

Eto'o, lenda do Barcelona, teve seu nome citado em documentos judiciais na semana passada, na condição de um dos apoiadores de Infantino em seu plano fracassado de vender participações na Copa do Mundo.

E agora, ex-executivos da Federação Camaronesa, que afirmam que Eto'o os forçou a deixar seus cargos, alegam ter apresentado queixas formais à comissão de ética da FIFA há mais de um ano, referentes a um pagamento no valor de 567 mil euros, que dizem ter sido feito pela Federação Russa a Eto'o.

O jornal The Times também publicou o que descreveu como uma fatura no valor de 455 mil euros, para transferência à conta de Eto'o, relativa a 80% do total das taxas de participação no amistoso entre Rússia e Camarões disputado em Moscou em outubro de 2023.

Os críticos de Eto'o questionaram se ele estaria sendo protegido em razão de seu apoio a Infantino, sendo que a FIFA citou Samuel Eto'o, um dos maiores jogadores de futebol africanos da história, em sua defesa contra uma ação judicial movida pela federação europeia nos Estados Unidos, no contexto do plano frustrado de vender participações na Copa do Mundo a investidores do setor privado.

Eto'o e Infantino, que apareceram juntos em uma foto de 2016, mantêm uma relação positiva de longa data, e Infantino já havia publicado mensagens nas redes sociais em apoio a Eto'o, incluindo felicitações por sua reeleição como presidente da Federação Camaronesa no ano passado, embora o mandato de Eto'o, de 45 anos, tenha sido marcado por polêmicas.

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