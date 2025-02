Alexis Sánchez: por que a estrela do Arsenal fracassou tão feio no Manchester United?

O atacante chileno brilhou na Premier League com os Gunners, mas não repetiu o mesmo desempenho em Old Trafford

No dia 25 de janeiro de 2019, Alexis Sánchez voltou ao Emirates pela primeira vez após sua mudança para o Manchester United, em um negócio que envolveu Henrikh Mkhitaryan. Como esperado, foi vaiado pelos torcedores do Arsenal, mas aos 31 minutos silenciou o estádio com um gol brilhante. Após passe de Lukaku, driblou Petr Čech e finalizou com perfeição para abrir o placar.

O United venceu por 3 a 1, com gols de Lingard e Martial, mas aquela noite foi marcada pela grande atuação de Sánchez. Infelizmente, ele não conseguiu aproveitar aquele momento e, sete meses depois, foi emprestado à Inter de Milão, sem mais jogos pelo United.

Enquanto o United se prepara para enfrentar o Arsenal novamente, a GOAL revisita o fracasso de Sánchez em Manchester...