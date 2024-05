Alan Varela: quem é o "novo Mascherano" do Porto que atrai o interesse do Liverpool?

O argentino pode se transferir para a Premier League após uma excelente temporada de estreia no Estádio Do Dragão

Uma nova era começa em Liverpool com o fim do reinado de nove anos de Jurgen Klopp. Arne Slot, do Feyenoord, assume o comando em Anfield.

Slot não precisa fazer uma reconstrução completa na equipe, mas pode perder jogadores chave como Mohamed Salah e Virgil van Dijk. Será crucial que ele se destaque no mercado de transferências para que Liverpool volte como candidato ao título inglês em 2024/25.

É especulado que Liverpool iniciou "negociações formais" para contratar Alan Varela, do Porto, por €70 milhões (R$390 milhões), de acordo com o canal portugês O Jogo - valor que deixará muitos queixos caídos. Embora ainda não seja uma superestrela, Varela tem potencial e pode ser o primeiro grande reforço para o planejamento de Slot. E a GOAL está aqui para te contar tudo o que você precisa saber sobre o argentino.