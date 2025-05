Al Fateh x Al Nassr: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do time de Cristiano Ronaldo no Campeonato Saudita 2024/25

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (26), pela última rodada da Saudi Pro League; veja os detalhes

O Al Nassr visita o Al Fateh na tarde desta segunda -feira (26), às 15h (de Brasília), no Al Fateh Club Stadium, em Hofuf, pela 34ª rodada do Campeonato Saudita 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Canal GOAT, no YouTube (veja a programação completa aqui).

Al Fateh chega à última rodada da Saudi Pro League sem grandes objetivos, mas com moral elevada após garantir sua permanência com uma campanha de recuperação. O time comandado por José Gomes venceu dois dos últimos quatro jogos e mostrou evolução ofensiva. Ainda assim, a defesa segue sendo um problema: foram 59 gols sofridos na temporada, o que pode ser fatal diante de um adversário de alto poder de fogo. Sem pressões na tabela, o time deve entrar leve e disposto a fazer frente ao favoritismo do rival.

Al Nassr entra em campo com poucas esperanças de garantir vaga continental via Campeonato Saudita, mas ainda com motivação para terminar a temporada com dignidade — e, quem sabe, ver Cristiano Ronaldo confirmar a artilharia. Apesar da frustração por mais um ano sem títulos, a equipe acumula bons números ofensivos e vive ótima fase fora de casa, liderando o campeonato como visitante. O ataque liderado por CR7, que soma 24 gols no torneio, ainda conta com o apoio de nomes como Mané e Brozović. Mesmo fora de casa, o histórico recente contra o Al Fateh - com quatro vitórias seguidas - reforça o favoritismo dos comandados de Stefano Pioli.