Ajax surpreende Mika Godts com faixa temática do PSG sob a Torre Eiffel após transferência bombástica

Em um movimento raramente visto no mercado de transferências moderno, o Ajax foi além para celebrar a saída de Godts para o Paris Saint-Germain. O gigante holandês assumiu uma seção da margem do Sena, bem à sombra da Torre Eiffel, para exibir uma enorme faixa dedicada ao ponta de 21 anos.

A exibição foi meticulosamente planejada, com as tradicionais listras vermelha, azul e branca associadas ao clube parisiense, servindo como uma ponte entre o passado de Godts em Amsterdã e seu prestigioso futuro na capital francesa.

Esse grande gesto acontece após uma enxurrada de homenagens digitais do clube da Eredivisie, que passou as últimas 24 horas inundando as redes sociais com lances e mensagens emocionadas para o internacional belga. "O Ajax sempre será a sua casa", compartilhou o clube em uma postagem, enquanto outra o incentivava a "levar seu talento para o PSG".



