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Ajax surpreende Mika Godts com faixa temática do PSG sob a Torre Eiffel após transferência bombástica
Homenagem parisiense icônica para joia belga
Em um movimento raramente visto no mercado de transferências moderno, o Ajax foi além para celebrar a saída de Godts para o Paris Saint-Germain. O gigante holandês assumiu uma seção da margem do Sena, bem à sombra da Torre Eiffel, para exibir uma enorme faixa dedicada ao ponta de 21 anos.
A exibição foi meticulosamente planejada, com as tradicionais listras vermelha, azul e branca associadas ao clube parisiense, servindo como uma ponte entre o passado de Godts em Amsterdã e seu prestigioso futuro na capital francesa.
Esse grande gesto acontece após uma enxurrada de homenagens digitais do clube da Eredivisie, que passou as últimas 24 horas inundando as redes sociais com lances e mensagens emocionadas para o internacional belga. "O Ajax sempre será a sua casa", compartilhou o clube em uma postagem, enquanto outra o incentivava a "levar seu talento para o PSG".
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Detalhes financeiros e duração do contrato revelados
A transferência representa um investimento significativo para a equipe de Luis Enrique, que segue reformulando suas opções de ataque com talentos jovens e de elite. O acordo pelo ponta belga vale inicialmente €45 milhões, embora possa eventualmente chegar a €55 milhões assim que vários bônus relacionados a desempenho forem atingidos. Godts comprometeu seu futuro de longo prazo com o Parc des Princes, assinando um contrato até 2031.
A chegada do jogador de 21 anos a Paris não foi o único grande negócio conduzido pelo clube durante um frenético período de 24 horas. Sua contratação foi confirmada ao lado da aquisição do vencedor da Copa do Mundo Ferran Torres, do Barcelona, sinalizando uma grande demonstração de intenção dos campeões franceses.
Godts reage à mudança para o "melhor clube do mundo"
Falando pouco depois de sua chegada ao Parc des Princes, o atacante nascido em Louvain mal conseguiu esconder a alegria com a transferência. "Estou muito feliz por estar aqui, agradeço ao presidente Nasser Al-Khelaifi, a Luis Campos e a Luis Enrique", explicou Godts em sua primeira entrevista oficial. "Eles me mostraram que queriam que eu estivesse aqui no Paris Saint-Germain. Quando o PSG me ligou, fiquei feliz. É o melhor clube do mundo. É uma verdadeira alegria."
Sua saída deixou uma lacuna significativa no Ajax, sentimento compartilhado pelo diretor técnico do clube, Jordi Cruyff. O clube admitiu que estava praticamente sem poder para evitar a transferência quando o gigante parisiense concretizou seu interesse.
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Mudança tática e a questão Barcola
A chegada de Godts aumenta ainda mais a indefinição sobre o futuro de Bradley Barcola, que vem sendo fortemente ligado a uma transferência sensacional para a Premier League. Com Godts e Torres agora oficialmente no clube, a disputa por vagas no trio de ataque de Luis Enrique atingiu o auge.
A capacidade do belga de atuar em toda a linha de frente, somada ao seu incrível desempenho na Eredivisie na temporada passada, na qual foi um de apenas três jogadores a alcançar 15 gols e 15 assistências em uma única campanha desde 2011, faz dele uma ameaça direta à ordem estabelecida.
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