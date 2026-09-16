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Ajax conclui contratação do ex-astro do Tottenham Yves Bissouma em transferência sem custos
Novo começo em Amsterdã para ex-jogador do Tottenham
O Ajax confirmou oficialmente a contratação de Bissouma, encerrando o período de incerteza do meio-campista após sua saída da Premier League. O internacional do Mali, que viu seu contrato com o Tottenham expirar ao fim da última temporada, assinou um acordo que o mantém na Johan Cruyff ArenA por um futuro previsível. O clube anunciou que o contrato passa a valer imediatamente e vai até 30 de junho de 2027, oferecendo ao experiente jogador uma plataforma de longo prazo para reencontrar sua melhor forma na Eredivisie.
Durante seu último ano no Tottenham, ele fez apenas 11 partidas e teve dificuldades para convencer a comissão técnica de sua confiabilidade. Sua passagem por Londres foi marcada por vários problemas disciplinares, incluindo uma suspensão de grande repercussão há dois anos, depois que imagens nas redes sociais pareceram mostrá-lo usando óxido nitroso.
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Bissouma revela mentalidade vencedora
Apesar das controvérsias que o acompanharam no Tottenham, Bissouma chega à Holanda com uma postura desafiadora e um propósito claro. O ex-jogador do Brighton expressou sua empolgação por se juntar a uma das instituições mais históricas do continente. "Estou muito feliz. Significa muito, porque o Ajax é um dos maiores clubes da Europa. E, para mim, fazer parte da trajetória deste grande clube é algo muito bom", afirmou Bissouma.
Ao ser perguntado se a mudança o pegou de surpresa, o meio-campista explicou que já estava convencido pela visão apresentada pela diretoria do Ajax. "Na verdade, não, porque conversei com muitas pessoas daqui antes. Eles me falaram sobre o projeto e isso foi muito interessante para mim. É por isso que estou aqui", disse. "Eles apenas me falaram sobre o projeto, o que realmente querem fazer neste ano e também nos próximos anos."
Mentalidade vencedora
A contratação não é apenas uma aposta no talento, mas um movimento calculado da equipe de recrutamento do Ajax para dar mais força ao seu meio-campo. Bissouma não deixou dúvidas sobre seus objetivos para o próximo capítulo de sua carreira. "Sou um vencedor e aí você quer ganhar tudo. Esse é o meu desejo e estou pronto para começar", afirmou.
Bissouma também está disposto a assumir um papel de liderança em um elenco que muitas vezes se orgulha de desenvolver jovens talentos. "Vou apenas dar alguns conselhos a eles, sobre como vejo as coisas e como vejo o futebol. Só para que saibam que estou aqui por todos eles, por todos os jogadores mais jovens. Eles podem falar comigo, podemos ter uma conversa muito boa sobre qualquer coisa", acrescentou.
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Clube elogia nova adição crucial
O diretor técnico Jordi Cruijff destacou o caráter estratégico da contratação, revelando que o clube vinha monitorando a situação do jogador havia vários meses. Cruijff observou que as conversas com o jogador começaram já em agosto, e o clube está satisfeito por ter garantido um jogador do calibre dele sem pagar taxa de transferência.
"As conversas com Yves começaram em agosto e estamos muito felizes por ele agora ter assinado com o Ajax. Contratamos um jogador experiente que sabe o que é preciso para atuar no mais alto nível. Ele é capaz de jogar em várias posições, e esperamos que esteja disponível para ser relacionado o mais rápido possível."
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