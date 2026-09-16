O Ajax confirmou oficialmente a contratação de Bissouma, encerrando o período de incerteza do meio-campista após sua saída da Premier League. O internacional do Mali, que viu seu contrato com o Tottenham expirar ao fim da última temporada, assinou um acordo que o mantém na Johan Cruyff ArenA por um futuro previsível. O clube anunciou que o contrato passa a valer imediatamente e vai até 30 de junho de 2027, oferecendo ao experiente jogador uma plataforma de longo prazo para reencontrar sua melhor forma na Eredivisie.

Durante seu último ano no Tottenham, ele fez apenas 11 partidas e teve dificuldades para convencer a comissão técnica de sua confiabilidade. Sua passagem por Londres foi marcada por vários problemas disciplinares, incluindo uma suspensão de grande repercussão há dois anos, depois que imagens nas redes sociais pareceram mostrá-lo usando óxido nitroso.







