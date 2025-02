Ainda não, Real Madrid! 'Mini Rodri' Nico González e um devastador Omar Marmoush podem decidir virada do Manchester City na Champions League

Pep Guardiola pode dizer que sua equipe tem "um por cento de chance" de reverter o confronto, mas suas novas armas podem fazer toda a diferença

O Manchester City encarou o primeiro jogo da fase eliminatória dos playoffs da Champions League contra o Real Madrid como se fosse 2023 novamente. E, por um breve momento, parecia que estávamos vendo o mesmo time que demoliu Los Blancos a caminho da tríplice coroa naquele ano. John Stones avançava com autoridade à frente da defesa; Kevin De Bruyne ditava o ritmo no meio-campo; Jack Grealish desfilava pela ponta, sempre com a bola colada ao pé; Erling Haaland participava ativamente dos ataques e balançava as redes; Ederson defendia tudo o que ia em sua direção.

Mas logo ficou claro que a temporada do triplete era apenas uma memória distante. No futebol, dois anos fazem muita diferença, e o mesmo roteiro que tem assombrado o City em 2024/25 voltou a se repetir. Grealish saiu lesionado, De Bruyne perdeu o brilho, Bernardo Silva foi facilmente superado no meio de campo, Ederson cometeu erros com os pés, e a equipe desperdiçou sua vantagem, transformando um cenário promissor para o jogo de volta em Madri em um desafio assustador – um daqueles que nem o mais otimista dos torcedores acreditaria ser possível superar. Pep Guardiola parecia inconsolável na coletiva pós-jogo, enquanto Stones mal conseguia encontrar palavras.

No entanto, no sábado (15), contra o Newcastle, o City deixou o passado para trás e olhou para o futuro, impulsionado por suas novas contratações. Abdukodir Khusanov anulou Alexander Isak, Nico González comandou o meio-campo com força e elegância, sem dar sinais de nervosismo em sua estreia na Premier League, e, no ataque, Omar Marmoush brilhou com um hat-trick em apenas 14 minutos. O que se esperava ser uma tarde complicada contra um rival do G4 acabou se transformando em um passeio.

De repente, a viagem de quarta-feira à capital espanhola parece muito mais promissora. Agora, o City tem motivos de sobra para acreditar que pode invadir o Santiago Bernabéu e sair de lá com a classificação para as oitavas de final no bolso...